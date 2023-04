﻿LED-Straßenlampen sollen Klima und Stadthaushalt schonen

Bad Bramstedt. Zur Vermeidung von Treibhausgasen und zur Schonung des städtischen Haushalts rüstet die Stadt ihre Straßen- und Gehweglaternen Stück für Stück auf LED-Technik um. Bisher wurden 223 Lampen mit der energiesparenden Technik versehen – 1000 stehen noch aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Torge Minak vom Bauamt hat ausgerechnet, dass durch den bisherigen Austausch von Leuchtkörpern der Stromverbrauch um rund 83 Prozent gesenkt werden konnte. Ein Laternenkopf, der bisher 80 Watt Leistung hatte, komme jetzt bei vergleichbarer Lichtausbeute mit 10 bis 20 Watt aus. „In 20 Jahren sparen wir mit den 223 LED-Lampen 829 Tonnen CO2 ein“, sagt er. Zum Vergleich: Eine Tonne CO2 pustet laut Umweltbundesamt ein Mittelklasse-Auto mit Benzinmotor auf einer Strecke von 4900 Kilometern aus dem Auspuff.

Lesen Sie auch

Rund acht Kilometer Straßen werden in Bad Bramstedt bisher mit LED beleuchtet. In den Laternen der anderen Straßen sind noch HQL-Lampenköpfe mit Quecksilberdampf, die gelb leuchtenden NAV-Köpfe mit Natriumdampf oder einfache Leuchtstoffröhren im Einsatz. „Diese Techniken sollen in nächster Zeit verboten werden oder sind es schon“, weiß Bauhof-Elektriker Carsten Wiesner. Die Lampen müssten in nächster Zeit also modernisiert werden – rund 1000 Stück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Investition in LED rechnet sich nach vier Jahren

Wo es möglich ist, werden dabei nur die Lampenköpfe und die Kabel in den Masten ausgetauscht, zuletzt im Stedingweg. Der bisherige Austausch kostete 150 000 Euro, wovon das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 30 Prozent beisteuerte. Darauf weisen auch kleine Schilder hin, die in vor Vandalismus sicherer Höhe an den Masten angebracht wurden. Für die nächsten 88 Lampen liegt der Stadt bereits eine Förderzusage von 25 Prozent vor. Torge Minak hat ausgerechnet, dass sich die Investition in die energie- und kostensparende Technik schon nach vier Jahren für die Stadt auszahlen wird.

An den umgerüsteten Laternen werden auch Aufkleber mit einem QR-Code und einer Zahlenkombination angebracht. Sollte einmal eine Lampe ausfallen, kann jeder Bürger den Code mit dem Smartphone scannen. Dann wird der Defekt automatisch dem Bauamt der Stadt gemeldet. Möglich ist auch, die Zahlenkombination der kaputten Lampe per Telefon zu melden. „Wir sorgen dann für die Reparatur“, versichert Minak.