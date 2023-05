﻿Lentföhrden: Joannis Stasinopoulos (CDU) bleibt Bürgermeister

Betroffene aus dem Kreis Segeberg

Am 3. Juni ist Tag der Organspende. In Bad Segeberg wird am kommenden Sonnabend in der Fußgängerzone über dieses wichtige Thema informiert. KN-online hat mit zwei Menschen aus dem Kreis Segeberg gesprochen, die dringend auf eine lebensrettende Spende warten. Was bewegt sie?