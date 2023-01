Gut 100 Menschen können Pastor Ekkehard Wulf und sein Team der Kirche Nahe als Pilger jedes Jahr begrüßen. Das Gemeindehaus und die Kirche sind eine Pilgerherberge auf der Via Baltica. Ein prominenter Gast hat nun ein Buch über den Pilgerweg geschrieben und ist immer noch begeistert von Nahe.

Nahe. Die Pilgerherberge im Gemeindehaus und der Kirche in Nahe hat bei einem Pilgerpaar bleibenden Eindruck hinterlassen. Die im Norden bekannte Journalistin und Moderatorin Heike Götz war dort im Frühjahr 2021 mit ihrem Mann Detlef Lafrentz zu Gast. Beide wanderten die Via Baltica von Usedom nach Bremen. Über ihre Erlebnisse auf den Etappen hat Götz ein Buch geschrieben und stellt es nun bei einer Lesung am Dienstag, 31. Januar, ab 19 Uhr in der Naher Kirche vor. Die Landfrauen Nahe und Umgebung und die Kirchengemeinde laden ein.