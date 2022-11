﻿Letzte Finanzierungslücke für neue Orgel in der Bad Segeberger Marienkirche geschlossen

11.156 Euro? Die Summe, die der Lions Club Segeberg dem Förderverein Marienkirche in Bad Segeberg gespendet hat, ist nicht zufällig so krumm. Sie verweist auf das Gründungsjahr der historischen Backstein-Basilika. Was mit dem Geld passieren soll, steht bereits fest.

In der Marienkirche überreichten die beiden „Schnapphähne" (von rechts) Gunnar Wriedt als Trompeter und Signalgeber sowie Jochen Saggau als Schlossvogt Hermann von Hatten die Danksagungs-Urkunde an Prof. Asmus J. Hintz und den Lions-Präsidenten Christopher Reitt.

Bad Segeberg. „Wir haben fertig“, schmunzelte Professor Asmus J. Hintz à la Giovanni Trapattoni – auch die anderen anwesenden Mitglieder des Fördervereins Marienkirche, wie Professor Dr. Peter Zabel, Dr. Kirsten Geißler vom Kirchengemeinderat und natürlich Kirchenmusikdirektor Andreas J. Maurer-Büntjen atmeten auf und freuten sich über die großzügige Spende des Lions Clubs für die neue Orgel in Höhe von exakt 11.156 Euro. Der Betrag hat einen historischen Bezug, denn er soll auf das Gründungsjahr 1156 der Kirche hinweisen.

Der aktuelle Lions-Präsident Christopher Reitt und der Vorsitzende der Fördergesellschaft des Lions Clubs Segeberg, Kai Gräper, erhielten außer dem obligatorischen „Stifter-Brief in Gold“ auch eine mittelalterlich anmutende Danksagungs-Urkunde überreicht. Zwei in Gewandung aus dem 17. Jahrhundert gekleidete „Schnapphähne“ – Jochen Saggau als treuer Schlossvogt Hermann von Hatten sowie Gunnar Wriedt als Trompeter und Signalgeber – übergaben sie.

Die Schnapphähne waren oft Bauern, die die feindlichen Schweden in einer Art Guerillakrieg bekämpften. Sie spielten eine wichtige Rolle in den politischen Auseinandersetzungen gegen Ende des 30-jährigen Krieges. „Heute sind sie in friedlicher Absicht in die Marienkirche gekommen und erinnern an die Existenz der Marienkirche seit 865 Jahren, die zu gleicher Zeit wie die Siegesburg, die 1644 von den Schweden zerstört, erbaut wurde,“ erklärte der Fördervereinsvorsitzende.

Orgel der Marienkirche hat viele Segeberger im Leben begleitet

„Für viele unserer alteingesessenen Segeberger Freunde sind die Marienkirche und deren Orgel ein Wegbegleiter durch das persönliche Leben – die eigene Taufe oder die der Kinder und Enkel, die Konfirmation, Hochzeit, aber auch bewegende Trauerfeiern“, betonten Christopher Reitt und Kai Gräper. „So stammt der Betrag auch aus persönlichen Mitgliederspenden.“

Die schön gestaltete Danksagungs-Urkunde für den Lions Club über die großzügige Spende in Höhe von 11.156 Euro © Quelle: Friederike Kramer

Der 2016 gegründete Förderverein Marienkirche hat innerhalb von sechs Jahren die Finanzierung der Sanierung der Kirche und den Neubau der Orgel mit einem Gesamtkostenvolumen von rund drei Millionen Euro gesichert. „Diesen Erfolg verdanken wir den vielen Spenderinnen und Spendern, Bad Segeberger Unternehmen, Stiftungen, den Service-Clubs wie Lions und Rotarier sowie Mäzenen“, erklärte Hintz.

Förderung für Bad Segeberg durch die EU und den Bund

Im Mai 2022 gab es eine Zusage über 800.000 Euro seitens des Landes aus EU-Mitteln und im November 2022 weitere 120.000 Euro für die Sanierung des Turmraumes aus dem Kulturmittelfonds der Bundesregierung. Damit konnte die letzte Finanzierungslücke erfolgreich geschlossen werden.

„Jetzt können wir bauen“, freuen sich alle. Die Kirchengemeinde kann Anfang 2023 den Auftrag für den Bau der neuen Orgel an den baden-württembergischen Orgelbauer Claudius Winterhalter erteilen. Spätestens im Sommer 2025 soll die neue Orgel in der Marienkirche erklingen und eine wichtige Rolle im Kulturleben Schleswig-Holsteins spielen.

Eine Bitte hat der Präsident des Lions Clubs noch: „Apropos Weihnachten – am kommenden 2. Advents-Wochenende sind wir im Erlebniswald Trappenkamp aktiv und würden uns über jede Besucherin und jeden Besucher freuen, die oder der mit uns für den guten Zweck einen leckeren Glühwein trinken will.“