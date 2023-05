﻿Alveslohe: Ein ganzes Dorf hat Matthias Kersten geholfen und beigestanden

Die DKMS

Die DKMS – ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei – ist eine deutsche gemeinnützige Organisation mit Sitz in Tübingen. Haupttätigkeitsfeld ist die Registrierung von Stammzellspendern. Wer nicht an einer Typisierungsaktion teilnehmen kann oder will, hat die Möglichkeit, ein Registrierungsset anzufordern. Unter www.dkms.de ist das kostenfrei möglich. Man nimmt den Abstrich wie bei einer Aktion persönlich vor und sendet das Set zurück. Die DKMS-Zentrale in Tübingen ist unter Telefon 07071/9430 erreichbar.