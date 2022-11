﻿Lichterfest in Kaltenkirchen: Endlich wieder Laterne laufen

Kirchenwahl am 27. November Kirchenwahl am 27. November

14 Sitze sind zu vergeben, 17 Bewerber gibt es dafür. Wie in allen Gemeinden der Nordkirche wird auch in Bad Bramstedt am 27. November der Gemeinderat der evangelisch-lutherischen Kirche gewählt. Die Bewerber stellten sich am Sonntag in einer Gemeindeversammlung vor.