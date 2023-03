Für das Kunstfestival in Trappenkamp arbeitet Nico Andresen an einer Installation zum Betreten, Anfassen, Fotos machen: Alltagsgegenstände wie Stühle und Lampen besprüht er mit Bauschaum. „Das sieht dann aus wie eingepackt in Zuckerwatte.“

Die „Lichtschwimmer“ haben schon die Weiße Villa in Neumünster eindrucksvoll in Szene gesetzt. Nun nimmt sich die Künstlergruppe um Nico Andresen die alte Feuerwache in Trappenkamp vor. Lichtinstallationen, Live-Performance, Musik, Skulpturen und mehr sind beim Kunstfestival „Lost in Fire“ zu sehen.

