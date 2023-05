﻿Wie grauer Filz bei LilaLuzy aus Bad Segeberg aufblüht

Bad Segeberg. Filz ist wasserabweisend. Das liegt am Fett in der Wolle. Wieder etwas gelernt. „In Süddeutschland wissen das die Leute eher als hier im Norden“, hat Claudia Rathjens festgestellt. Im Süden ist das Material bekannter. Dort wird mehr Loden getragen, auch Filzhüte gehören zum üblichen Outfit. Daher ist sie mit ihrem Label „LilaLuzy“ auch viel auf Kunsthandwerkermärkten in Bayern unterwegs .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sachen, die Rathjen dort verkauft, stellt sie in ihrer Werkstatt in Bad Segeberg her: selbstgenähte Taschen, Rucksäcke, Einkaufstaschen, Sitzkissen und Etuis für alles Mögliche. Vor 15 Jahren hat sie während der Elternzeit den Werkstoff Filz für sich entdeckt. Er lässt sich gut mit dem Messer schneiden und einfach verarbeiten. Was als Hobby begann, ist zum Beruf geworden. 

Filztaschen sind mit Blumenmotiven bestickt

Ihre Werkstatt hat sie mittlerweile in der Kirchstraße im ehemaligen Bastelladen Dose eingerichtet. Markenzeichen sind die aufwendigen Stickereien auf dem Filz und pfiffige Ideen bei den selbstgenähten Taschen und Rucksäcken. So lassen sich die Verschlussklappen auswechseln. Die Taschen bekommen dadurch eine neue Farbe und Optik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schnallen sind aus Leder, Griff aus Holz. Die Grundfarben sind zumeist grau, hellgrau, anthrazit. Jede der dezenten, aber auffälligen Stickerei entsteht in Handarbeit an der Nähmaschine. „Es ist zwar eine Industrie-Nähmaschine, aber trotzdem individuell gestickt. Es ist nichts einprogrammiert.“

Lesen Sie auch

Pusteblumen sind derzeit der Renner. Es gibt auch Kornblumen, blühenden Löwenzahn, Hagebutten – und neuerdings Bienen. „Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Imker gibt, bis ich die Biene gestickt habe“, erzählt Frau Rathjen lachend. Sie landet auf Untersetzern, Brillenetuis und Stuhlkissen. 

Der Filz von LilaLuzy ist aus Merinowolle

Der Filz, den sie verwendet kommt in großen Rollen aus einer Fabrik in Soltau. „Er ist aus Merinowolle“, erklärt die Expertin, kein synthetischer Filz, schön in der Qualität und lange haltbar. „Das schlägt sich im Preis nieder, das ist klar.“ In der Werkstatt schneidet sie dann die Teile so heraus, wie sie gebraucht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

LilaLuzys Brillenetuis aus Filz mit Blumenmotiven - und den beliebten Bienen. © Quelle: Norbert Rochna

Sie habe auch schon selbst zu filzen versucht, aber schnell das Interesse verloren. Sie be- und verarbeitet lieber Dinge. Das habe sie schon in ihrem früheren Beruf als Schauwerbegestalterin gemocht. Lange Jahre hat sie für Ikea als „Visual Merchandiser“ gearbeitet und für das schwedische Modelabel Gudrun Sjöden. Ursprünglich kommt sie aus Stade, über Stationen in Regensburg und Ulm ist sie 2020 in Bad Segeberg gelandet, auf der Suche nach einer Werkstatt.

Die ist nun nicht allein Produktions-, sondern auch Verkaufsstätte. Allerdings nur, wenn „LilaLuzy“ nicht gerade wieder auf Kunsthandwerker- und Weihnachtsmärkten im ganzen Land unterwegs ist. Dann nimmt sie immer den halben Laden mit: „Das ist viel Gepacke!“ Ist Claudia Rathjen vor Ort, hat der Laden geöffnet. Feste Zeiten gibt es also nicht. Bestellt werden kann auch über einen Online-Shop.

Weitere Informationen und einen Marktkalender gibt es auf www.lilaluzy.de. Werkstatt und Laden sind in der Kirchstraße 4 in Bad Segeberg. Termine können auch unter Tel. 0170-2822486 abgemacht werden.

KN