﻿Logopak Hartenholm: Mitarbeiter bald vier Wochenstunden weniger im Job

Hartenholm. Das Unternehmen Logopak Systeme in Hartenholm hat wirtschaftlich schwierige Zeiten hinter sich, jetzt – so der Betriebsrat – sei man aber wieder auf einem guten Kurs. Grund für die Mitarbeitenden, sich intensiv für ihre Belange einzusetzen. Bei vier Verhandlungsrunden haben Betriebsrat, IG Metall und Geschäftsführung sich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Bis zum 1. Januar 2026 reduziert sich demnach die wöchentliche Arbeitszeit auf 35 Stunden. Zurzeit arbeiten die Beschäftigten bei Logopak 39 Stunden – bekommen aber lediglich 35 Wochenstunden bezahlt.

Als Erfolgsgeschichte bewerten die Verhandlungsführer der Beschäftigten den Abschluss, der nach vier Treffen mit der Geschäftsführung zustande gekommen war. Auf der Betriebsversammlung am Mittwoch in der Sporthalle Hartenholm stimmten fast alle Mitarbeitenden von Logopak für den ausgehandelten Tarifabschluss. Bis zum 1. Januar 2026 werden nach und nach die Wochenstunden reduziert. „Bereits ab diesem Monat müssen wir eine Stunde weniger in der Woche arbeiten“, sagt Betriebsratsvorsitzender Uwe Terlinden.

Gute Verhandlungen mit der Logopak-Geschäftsführung

Zusammen mit seiner Betriebsratskollegin Nadine Eddelbüttel spricht Terlinden von einem großen Erfolg und einer sehr konstruktiven und schnellen Verhandlung mit den beiden Logopak-Geschäftsführern Dietrich Barsch und Steffan Gold. Es sei ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe gewesen, betonen die beiden Betriebsräte.

Um ihren Forderungen mehr Gewicht zu geben, hatten die gut 200 Mitarbeitenden von Logopak unter anderem „aktive Pausen“ eingelegt. Gestreikt werden durfte aufgrund der Friedenspflicht in der Verhandlungsphase nicht. „Aber wir haben gezeigt, was wir wollen“, sagt Uwe Terlinden. Wäre es hart auf hart gekommen, hätten die Mitarbeiter, da ist der Betriebsrat sich sicher, die Arbeit niedergelegt.

Bei mehreren Veranstaltungen haben die Mitarbeitenden des Unternehmens Logopak in Hartenholm klargemacht, was sie für einen Tarifabschluss fordern: weniger Arbeitszeit bei gleichem Lohn. © Quelle: IG Metall

Logopak ist seit 2016 zwar an den IG-Metall-Flächentarifvertrag von Metall- und Elektrobranche gebunden, hat aber in schwierigen Zeiten besondere Konditionen ausgehandelt. So eben die 39-Stunden-Woche bei der Bezahlung von 35 Arbeitsstunden. Vor zwei Jahren war beschlossen worden, dass im Frühjahr 2023 über die Arbeitszeitregelung neu verhandelt werden soll.

Logopak-Mitarbeiter in Hartenholm fordern mehr Freizeit

Es sei immer darum gegangen, die Wochenarbeitszeit zu verkürzen, nicht darum, den Lohn anzuheben. „Die Freizeit wird den Menschen immer wichtiger“, sagt Betriebsrat Terlinden. Natürlich nur, ergänzt seine Betriebsratskollegin Nadine Eddelbüttel, wenn man es sich leisten könne. Es gibt eine weitere Absprache: Sollte es Logopak in den kommenden Jahren wirtschaftlich nicht gut gehen, schraube man an den Sonderzahlungen, „aber an der Wochenarbeitszeit wird nicht gerüttelt“.

Logopak Systeme Hartenholm wurde 1978 gegründet

Bei Logopak in Hartenholm, das zum Possehl-Konzern Lübeck gehört, werden Etikettiersysteme entwickelt, produziert und vertrieben. 1978 wurde das Unternehmen gegründet. Im Laufe der Jahre lief es nicht immer rund bei Logopak. 2011 übernahm Possehl die Firma im Kreis Segeberg.

Zurzeit habe man eine Geschäftsführung, die auf die Mitarbeiter eingehe und sie „mit ins Boot holt“, lobt Betriebsrat Uwe Terlinden. Logopak-Geschäftsführer Dietrich Barsch spricht von einer guten Atmosphäre in den Verhandlungen. „Wir kennen uns ja alle schon lange“, sagt er. Die Forderung der Arbeitnehmer nach weniger Arbeitsstunden sei legitim. Freie Zeit, hat Barsch festgestellt, werde den Mitarbeitenden immer wichtiger. Logopack müsse nun die Abläufe weiter optimieren und die Effizienz erhöhen, um die künftig fehlenden Arbeitsstunden auszugleichen.

