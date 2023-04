﻿Moderne Kunst in alter Feuerwache Trappenkamp

Ein Zimmer aus Bauschaum, riesige Skulpturen aus Metall, auffällige Installationen und Livemusik. Einen ungewöhnlichen Kunstmix zeigt das Künstlerkollektiv „Lichtschwimmer“ in seiner Ausstellung „Lost in Fire“ in Trappenkamp. Die Schau öffnet ein letztes Mal.

Vanessa Krieghoff und ihre Kinder Pauline und Noel erkunden begeistert in der „Lost in Fire-Schau das „Bauschaumzimmer“ von Nico Andresen.

Trappenkamp. Die alte Feuerwache in Trappenkamp wird am Wochenende noch einmal zum Ausstellungsraum für die Künstlergruppe „Lichtschwimmer“ rund um Nico Andresen. Bei „Lost in Fire“ wird ein Mix aus schrillen Installationen, Skulpturen, Metallkunst und moderner Malerei gezeigt. Am Freitagabend, 21. April, tritt auch wieder eine Liveband auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfangen werden die Besucher von den lebensgroßen Metallskulpturen von Katinka Svejnoha – Pferde und ein heulender Wolf stehen auf dem Außengelände mit zahlreichen Sitzgelegenheiten. Über einen Brunnen krabbelt ein echsenartiges Monster.

Kunst aus Bauschaum begeistert sogar Kinder in Trappenkamp

„Die Pferde haben uns schon richtig gut gefallen“, sagt Besucherin Vanessa Krieghoff während der Vernissage. Begeistert erkunden sie und ihre Kinder Pauline und Noel das „Bauschaumzimmer“ von Künstler Nico Andresen. Einen Raum hat er in ein Esszimmer verwandelt. Ein gedeckter Tisch, Stühle, Lampen, eine Anrichte sind mit Bauschaum umhüllt und in schrillen Farben bemalt. Anfassen ist ausdrücklich erlaubt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nebenan zeigt Steffi Kreutzer eine Auswahl ihrer Holzskulpturen, an der Wand hängen Bilder in Pourring-Technik – die Farben wurden auf das Bild gegossen. Ein Zimmer weiter hängen Portraitarbeiten von Julien Kröger.

Lesen Sie auch

Vorbei an einem goldenen Klo mit einem Foto von Donald Trump darin wird es bunt bei Jason Purps aus Todesfelde. Ob Textilien, Sprühdosen, Holz, Kunststoff – er gestaltet alles mit seinen zum Teil düster wirkenden Fantasiebildern.

Letztes Wochenende für Ausstellung Lost in Fire in Trappenkamp

Der große Saal im Gebäude ist abgedunkelt, Stofffetzen hängen an der Decke, bunte Lichter tanzen über die Wände. Neben der Bühne sind hier weitere Bilder und Installationen von Andresen und Purps ausgestellt, denn krankheitsbedingt sind mehrere angekündigte Künstler ausgefallen. Weiter hinten, neben der Bar zeigt Sandra Repenning, wie alte Metalldosen zu kunstvollen Gegenständen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag, ab 19 Uhr, tritt die Band Soltoros live auf mit Coverversionen bekannter Hits.

Die Ausstellung „Lost in Fire“ in der alten Feuerwache am Ostlandplatz 3 in Trappenkamp ist am Freitag und Sonnabend, 21. und 22. April von 16 bis 23 Uhr geöffnet.