﻿Für die „Kur-Lichtspiele“ in Bad Bramstedt gibt es nur eine Lösung

Bad Bramstedt. Der Kinosaal wirkt so, als würde einmal durchwischen reichen, dann könnten dort wieder Filme gezeigt werden: Die 140 roten Klappsitze stehen in Reih und Glied, die Stoffbespannung an den Wänden liegt akkurat in Falten, die Schirmchen der Lampen sitzen kerzengerade, die Leinwand versteckt sich hinter einem Vorhang. Der Saal der „Kur-Lichtspiele“ mag intakt sein, aber das Drumherum ist es nicht.

Seit 1928 wurden Film im Kino „Kur-Lichtspiele“ gezeigt

Die Elektrik ist hoffnungslos veraltet, die Heizung kaputt, der Zugang zum Vorführraum einsturzgefährdet, das Dach marode. Seit über zehn Jahren ist das Kino geschlossen. 1951 hatte Familie Kütbach es übernommen und drei Generationen lang geführt. 1928 wurde in dem Haus am Schlüskamp der erste Film gezeigt. Hans-Jürgen Kütbach hat in einer alten Zeitung die Eröffnungsanzeige gefunden.

Ihm und seiner Frau Bianca von Dein gehört das Gebäudeensemble von Kino und dem einstigen Bahnhofshotel. Beides steht unter Denkmalschutz, beim Kino sogar inklusive des Kassenhäuschens im Vorraum. Während aus dem Hotel ein Haus mit Wohnungen wurde, ist es mit dem Lichtspielhaus schwieriger. Was will man aus einem Kino machen, das schon vor zehn Jahren hoffnungslos veraltet war? „Sämtliche Genehmigungen sind mittlerweile hinfällig und auch nicht durch Bestandsschutz abgefedert“, erklärt Bad Bramstedts ehemaliger Bürgermeister.

Im Vorführraum stehen noch zwei Projektoren. Der Filmvorführer musste bis zuletzt zwischen den Filmakten per Hand hin- und herschalten, während andere Kinos schon lange die Filmrollen über einen großen Teller in einem Projektor durchlaufen ließen. Das Gestühl wurde mal erneuert, die Stoffbespannung auch, aber erneuert heißt: irgendwann in den 1960er- oder 1970er-Jahren – was heute den Reiz des Saals ausmacht.

Auch im Kurhaustheater in Bad Bramstedt wurden Filme gezeigt

Jahrzehntelang haben die Kütbachs auch im Kurhaustheater Filme gezeigt. Ein 400-Plätze-Haus und ein wichtiges, vielleicht sogar das wichtigere Standbein. Kütbach erinnert sich daran, dass Filme sogar zeitversetzt im Theater und in den „Kur-Lichtspielen“ liefen. Für ihn hieß das dann, mit dem Fahrrad eine Filmrolle nach der anderen vom Kurgebiet an den Schlüskamp zu bringen. Nach einem Geschäftsführerwechsel im Kurbetrieb hatte der neue Mann andere und größere Pläne mit dem Kino. Die sich nie verwirklichten, aber die Kütbachs waren aus dem Geschäft.

Für die „Kur-Lichtspiele“ gibt es nur eine Lösung

Hans-Jürgen Kütbach wollte schon vor Jahren die „Kur-Lichtspiele“ der Bad Bramstedter Gildestiftung überlassen. Nach einer Ortsbesichtigung war klar, eine Instandsetzung übersteigt die finanziellen Möglichkeiten.

„Es hat lange gedauert, bis ich durch negative Auswahl begriffen habe, dass es nur eine Lösung gibt: Wohnungen.“ Mit einem Architekten sondieren Kütbach und Bianca von Dein gerade die Möglichkeiten, der Denkmalschutz habe „zartes, grünes Licht gegeben“. Trotz aller Schwierigkeiten ist für ihn klar: „Wir haben nicht den Vorsatz, alles so stehen zu lassen und zu warten, bis es zusammenbricht.“