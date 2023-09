﻿Wo Spieler und Sammler gute Karten haben: Tradingscard-Laden in Bad Segeberg

Neues Geschäft „Manaquelle“

Maria Broberg und Felix Meyer aus Bornhöved haben in der Theodor-Storm-Straße in Bad Segeberg einen Laden für Tradingcards eröffnet.

Sammelkartenspiele – auch Tradingcards genannt – sind beliebt, zum Spielen und zum Sammeln. Unter den Namen „Manaquelle“ haben Felix Meyer und Maria Broberg ein Fachgeschäft für „Magic“, „Pokemon“ und Co. in Bad Segeberg eröffnet. Sie bieten dort mehr an als nur die Karten.

