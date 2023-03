﻿Leckere Snacks aus Cashews

Leckeres aus Cashews, Mandeln und Erdnüsse – das füllt die Manufaktur „Gutding“ in ihre Pfandgläser. In viel Handarbeit werden die Nüsse und Kerne zu Cremes, Pasten oder zu Snacks veredelt. Etiketten und Namen der Produkte sind ungewöhnlich gestaltet. Ein Blick in die Produktion.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket