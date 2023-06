﻿Marco Timme bleibt Bürgermeister in Negernbötel

Negernbötel. Auch in Negernbötel mussten nach der Kommunalwahl die Ämter neu verteilt werden. Als dienstältester Gemeindevertreter übernahm Thomas Hundertmark die Versammlungsleitung, da Arno Berger sich im Urlaub befand. Als einzigen Vorschlag präsentierte der neu gewählte Claus-Dieter Lempfer den bisherigen Bürgermeister Marco Timme, der dann auch offen und einstimmig gewählt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Vertreter sind Arno Berger und Claus-Dieter Lempfer. Da die KWG bei der Wahl 94,1 Prozent der Stimmen und die SPD lediglich 5,9 Prozent erreicht hatte, besetzt die KWG zehn Plätze und die SPD nur einen: Lutz Hammerich, der ebenfalls abwesend war. So wurde auch einstimmig und offen Arno Berger zum Vorsitzenden des Planungs- und Thomas Hundertmark zum Vorsitzenden des Maßnahmenausschusses gewählt.

Neu in der nächsten Periode wird ein siebenköpfiger Sport- und Kulturausschuss sein, der sich auch um Jugendfragen kümmern soll. Da dieser Beschluss erst zum Ende der Tagesordnung gefasst wurde, muss die Besetzung bei der nächsten Sitzung erfolgen.

Hecken behindern in Negernbötel die Verkehrssicherheit

Interessant wurde es dann noch in der Einwohnerfragestunde. Doris Trautmann und andere beklagten, dass die Fußwege durch ungeschnittene Hecken zuwüchsen und die Verkehrssicherheit dadurch gefährdet würde. Ordnungsamtsleiter Tim Andresen vom Amt Trave-Land, der die Sitzung begleitete, sicherte zu, die Eigentümer anzuschreiben und auf ihre Pflichten hinzuweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei stellte sich zur Überraschung aller heraus, dass eine wuchernde Hecke am Lehmberg offenbar von einem Vorbesitzer illegal auf Gemeindeland angelegt worden war, was bislang niemand bemerkt hatte.

Auch wünschten sich einige Bürger eine bessere Information über Beschlüsse der Gemeinde. Marco Timme gelobte hier Besserung.

Lesen Sie auch

Ein weiterer Punkt war der Hundeauslauf in Hamdorf, den die Gemeinde im vergangenen Jahr geschlossen hatte. Hier zeigte sich der Bürgermeister enttäuscht von den Hundehaltern. 20 Jahre hatte der in einem Wäldchen am Kreisel zu Hamdorf gelegene Auslauf bestens funktioniert, doch dann waren mit der Zeit die „falschen“ Hundehalter gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aggressive Hunde verschrecken Kinder

Aggressive Hunde verschreckten die Kinder auf dem benachbarten Spielplatz, Müll wurde liegengelassen. Auch ein ehrenamtlich regelmäßig geleerter Mülleimer fruchtete nicht, Hundehalter mit „braven“ Hunden wurden vertrieben, kurz: Die Kosten für die Gemeinde stiegen, und es war keine Besserung abzusehen.

Den Hundeauslauf in Hamdorf hatte die Gemeinde nach 20 Jahren mit großem Bedauern geschlossen. © Quelle: Klaus J. Harm

So zog die Gemeinde im vergangenen Jahr die Reißleine und verbot auch das Betreten des abgezäunten Waldstücks. „Es waren ja vor allem Hundehalter, die nicht aus der Gemeinde Negernbötel kamen“, begründete der Bürgermeister die Entscheidung. So will man denn diesen Hundebesitzern auch kein neues Land verpachten, wie Gemeindevertreter Mario Elwers unwidersprochen forderte.

Claus-Dieter Lempfer berichtete, dass derzeit vielen Landwirten wahnwitzig hohe Pachten für kleine Flächen angeboten werden, doch da sind die Hamdorfer gebrannte Kinder – niemand ging bisher auf solche Angebote ein.

KN