﻿Marion und Henry Petersen aus Henstedt-Ulzburg sind auf dem Tanzparkett wahre Meister

Taktgefühl, Harmonie, Haltung und Freude – all das ist nötig, um Landesmeister im Tanzsport zu werden. Marion und Henry Petersen aus Henstedt-Ulzburg haben in ihrer Alters- und Leistungsklasse gerade den Landestitel geholt. Hier erzählen sie, worauf es ankommt.

Henstedt-Ulzburg. Es sieht federleicht aus, wenn Marion und Henry Petersen über das Tanzparkett schweben. Aber es ist jahrelange und harte Arbeit. Das Lächeln, das beide beim Turniertanzen im Gesicht haben, fällt nicht immer leicht. „Aber immer lächeln, egal, was schief geht“, sagt die 60-jährige Marion Petersen und muss lachen. So wie jüngst bei einem Turnier in Glinde. „Da war plötzlich mein Kopf leer und ich habe improvisiert“, erinnert sich Henry Petersen. Er hat die führende Rolle in dem Duo und seine Partnerin – immer lächelnd – überlegte ständig, was ihr acht Jahre älterer Mann wohl als nächstes macht. Es ging gut – wenn beide auch noch mehr schwitzten als sowieso schon.

Vor kurzem ging es zu den Landesmeisterschaften der Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. In ihrer Alters- und Leistungsklasse, Masters IV A Standard, belegte das Tanzpaar aus dem Henstedt-Ulzburger Ortsteil Götzberg den ersten Platz und wurde Landesmeister. Hinter ihnen lag da ein aufregender Tag in Bremen. Zunächst wird eine Runde mit fünf festgelegten Tänzen präsentiert. Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Fox und Quickstep müssen jeweils eineinhalb Minuten möglichst perfekt getanzt werden.

Fünf Richter beobachten die Paare genau und bestimmen, wer ins Finale darf. Marion und Henry Petersen kommen eine Runde weiter und kämpfen dann mit fünf anderen Paaren um den Sieg. „Fußarbeit, Haltung, Takt – das wird alles bewertet“, erklärt Henry Petersen. Beide hatten, so sagen sie, ein gutes Gefühl bei diesem Turnier.

Mit dem Tanzkurs vor der Hochzeit ging es los

Das Tanzen als Sport nimmt einen großen Teil im Leben von Ehepaar Petersen ein. Die ersten Schritte wagten Henry und Marion Petersen 1991 mit dem klassischen Tanzkurs zur Hochzeit. Mittlerweile sind die beiden Tänzer nach Abstechern zu Sportvereinen in Wakendorf/Götzberg und Norderstedt nun in Ahrensburg. Ihr Trainer Sven Steen ist dorthin gewechselt.

In Bremen wurden Marion und Henry Petersen aus Henstedt-Ulzburg Landesmeister beim Turnier der Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. © Quelle: privat/Andreas Wieck

Training ist jede Woche dienstags, freitags sowie alle zwei Wochen sonnabends und als freies Training sonntags. „Wir kommen so auf 15 Stunden in der Woche“, erklärt Marion Petersen. Das zeige, dass es sich um eine richtige Sportart handele, betonen die beiden Henstedt-Ulzburger. Das Tanzen im Turniersport sei körperlich anstrengend, erfordere Fitness und Puste – sowie das nötige Kleingeld. Denn die Übungsstunden und Einzelstunden kosten und auch das Outfit ist teuer. Der Herr muss im maßgeschneiderten Frack antanzen, die Dame im aufregenden Kleid mit möglichst viel Glitzer.

Seite an Seite mit dem Partner – das ist das Schönste am Tanzsport

Was macht Paartanz aus? Exakte Bewegungen zur Musik und das Seite an Seite mit dem Partner, das sei das Schönste an ihrem Hobby. Familie Petersen macht Interessierten Mut, selbst den Tanzsport auszuprobieren. „Wir freuen uns über jedes Paar, das tanzt“, betont Marion Petersen.