﻿Matthias Bonse tritt in Wahlstedt nicht noch einmal als Bürgermeister an

Wahlstedt. Nach zwei Amtsperioden bewirbt sich Bürgermeister Matthias Bonse im nächsten Jahr nicht erneut für das Bürgermeisteramt. Die laufende Amtszeit endet am 31. August 2024. Mit dieser Ankündigung überraschte der Verwaltungschef die Besucher während der konstituierenden Sitzung der Stadtvertretung in der Begegnungsstätte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich war in den letzten elf Jahren sehr gerne Bürgermeister der Stadt Wahlstedt. Und es ist eine große Ehre, nicht nur Verwaltungschef einer engagierten und tollen Mannschaft zu sein, sondern auch als einer der Repräsentanten unserer Stadt zu fungieren.“ Mit 63 Jahren wolle er im nächsten Jahr in den Ruhestand gehen. „Wäre ich fünf Jahre jünger, würde die Entscheidung sicherlich anders ausfallen.“

Stadtvertretung Wahlstedt stellt im September Weichen für Neuwahl

Matthias Bonse bedankte sich für die bisherige gute Zusammenarbeit. Er werde auch in den verbleibenden Monaten nichts an seiner Arbeitsweise ändern, „sondern sich wie gewohnt mit vollem Engagement für Wahlstedt einsetzen“. Somit sollten für die nächste Sitzung der Stadtvertretung am 18. September die Weichen für die Neuwahl gestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der in seinem Amt einstimmig wiedergewählte Bürgervorsteher Horst Kornelius (CDU) bedauert die Entscheidung von Bonse. „Die Zusammenarbeit mit ihm war immer sehr konstruktiv. Sie hat auch Spaß gemacht. Ich verstehe aber seine Entscheidung.“

KN