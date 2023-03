﻿Mehr Tote und Verletzte: Unfallzahlen im Kreis Segeberg steigen deutlich

Es ist der wohl deutlichste Unfallschwerpunkt im Kreis Segeberg: Die Kreuzung zur A7-Auffahrt Richtung Hamburg in Nützen. Fünf Unfälle gab es hier 2022 mit 12 Verletzten. Auch dieses Jahr hat es an der Stelle bereits im Januar einen schweren Unfall mit zehn Verletzten gegeben.

Kreis Segeberg. Die Unfallzahlen im Kreis Segeberg haben nahezu das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Fast 7400 Verkehrsunfälle hat die Polizeidirektion Bad Segeberg 2022 im Kreis Segeberg aufgenommen (ohne Autobahnen) – 400 mehr als 2021. Dabei wurden 1309 Menschen verletzt (2021: 1107). Ein Anstieg der Verunglückten zeigt der Verkehrssicherheitsbericht der Polizei in allen Bereichen, vor allem bei Radfahrern – jüngst auch bei E-Rollerfahrern. Die Zahl der Verkehrstoten vervierfachte sich auf 12.

Die hohen Unfallzahlen führt Polizeihauptkommissar Christian Hesse weitgehend auf das zunehmende Verkehrsaufkommen zurück. Während der Coronazeit habe es zeitweise leere Straßen gegeben. Das ist passé: Bei den neu zugelassenen Kraftfahrzeugen im Kreis Segeberg gab es 2022 einen Anstieg von 35 000 Fahrzeugen auf fast 246 000.

Besonders häufig kracht es an der Autobahnauffahrt in Nützen

Hohe Geschwindigkeit, Missachtung von Vorfahrtsregeln, Überholmanöver – in den meisten Fällen sind es Fahrfehler, die zu Unfällen führen. Die Verkehrsbehörden beobachten 30 „Unfallhäufungsstellen“ im Kreisgebiet, das sind Kreuzungen oder Streckenabschnitte, an denen in einem Jahr drei typgleiche Unfälle oder sechs Unfälle verschiedener Art auftreten, erklärt Hesse.

Besonders häufig kracht es an der Autobahnauffahrt in Nützen zur A7 nach Hamburg, ein echter Unfallschwerpunkt. Fünf Unfälle gab es 2022, davon drei beim Linksabbiegen in die Auffahrt, so Hesse. Acht Unfälle waren es 2021. Auch dieses Jahr hat es dort bereits einen schweren Unfall gegeben: Ein vollbesetzter Kleintransporter übersah beim Abbiegen einen Pkw und stießt mit diesem zusammen. Zehn Menschen wurden verletzt, eine Person schwer. Nun soll die Ampel in Nützen umgeplant und ein Linksabbiegerpfeil installiert werden, so Hesse.

Unfallstatistik 2022: Elf tödliche Unfälle auf Segebergs Straßen

Elf tödliche Unfälle gab es 2022 abseits von Autobahnen mit zwölf Opfern. Acht waren Autofahrer oder Mitinsassen. Im August starb der Fahrer eines Linienbusses als er auf der B206 bei Hasenmoor auf einen stehenden Lkw auffuhr. Drei Wochen später kam ein 21-Jähriger bei Hasenmoor ums Leben, als er mit seinem Wagen von der Straße abkam.

Unfälle mit Motorradfahrern gab es 134 (2021: 118) mit 117 Verletzten. In Sülfeld starb im Mai ein Mann. Beim Überholen eines Fahrzeugs krachte er in ein abbiegendes Auto. Zwei Kradfahrer kamen 2022 um.

Deutlich mehr Unfälle mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Rollern

Ein Radfahrer starb im September nach einem Sturz bei Wakendorf II, ein Trecker soll ihn von der Straße abgedrängt haben. Unfälle mit Rad- und Pedelec-Fahrern häufen sich. 393 Unfälle wurden gezählt in Segeberg, mit 367 Verletzten und 2 Toten. 2021 lag die Unfallzahl bei 297. Unfälle mit E-Bikes verdoppelten sich fast von 39 auf 76.

Auch Unfälle mit E-Rollern nehmen zu. Von einem in 2020 auf 14 in 2021 und 27 Unfälle 2022. Hesse geht davon aus, dass diese Zahl weiter steigen wird mit der weiteren Verbreitung der Elektroroller. Auch Fußgänger wurden 92 Mal in Verkehrsunfälle verwickelt (2021: 67).

Auf Autobahnen in Segeberg kam es 2022 auf der A7 zu 105 Unfällen (2021: 81) mit 113 Verletzten (92) und drei Toten (1), auf der A21 wurden 33 Unfälle (24) mit 36 Verletzten (26) und einem Toten (0) aufgenommen. Auf der A20 gab vier Unfälle mit vier Verletzten (2021: 14).