﻿Mehrheit für Bürgerentscheid zum Auenland Bad Bramstedt, aber nicht sofort

Bad Bramstedt. SPD, Grüne und FDP haben im Planungs- und Umweltausschuss gegen die Stimmen der CDU durchgesetzt, dass zum Bau des Auenland-Quartiers südlich der Segeberger Straße ein Bürgerentscheid stattfindet. Den Entscheid begrüßt auch die CDU, doch anders als die drei Parteien will sie keine vorgelagerten Workshops, in denen noch einmal für das Baugebiet geworben wird.

CDU-Fraktionschef Volker Wrage sagt: „Wir sollten mit einem Bürgerentscheid endlich Klarheit schaffen, ob das Gebiet bebaut werden soll oder nicht.“ Dazu, so Wrage, bedürfe es keiner Workshops. Die seien erst sinnvoll, wenn sich mit dem Bürgerentscheid eine Mehrheit für die Bebauung ausspricht. Dann sollten die Bürgerinnen und Bürger in die Planung einbezogen werden. „Ich glaube aber nicht daran, dass es eine Mehrheit dafür gibt“, so Volker Wrage zu unserer Redaktion. So werde unnötig Geld der Steuerzahler für die moderierten Workshops ausgegeben. Die Rede ist von 50 000 Euro. Wrage erinnerte daran, dass sich auch die FDP schon einmal für einen schnellen Bürgerentscheid ausgesprochen hatte, um Klarheit zu haben. Es sei unverständlich, warum sie daran nicht mehr festhalte.

Die CDU Bad Bramstedt ist erklärter Gegner einer Wohnbebauung auf den Feuchtwiesen südlich der Segeberger Straße. Sie hält dagegen eine größere Wohnsiedlung im Norden der Stadt am Fuhlendorfer Weg, nördlich der Kleingärten, für möglich. Das Gelände gehört zum Teil der Stadt. Wie an der Segeberger Straße sind auch hier einige Bereiche als geschützte Biotope kartiert.

In diesem Jahr werden die Bad Bramstedter wohl nicht mehr abstimmen

SPD, Grüne und FDP hatten sich in einem Gespräch mit dem Berliner Investor, die Deutsche Habitat, darauf verständigt, zunächst in Workshops zu erörtern, wie das Auenland Quartier gestaltet werden soll, bevor es zum Bürgerentscheid kommt. „Wir müssen die Leute erst einmal richtig informieren, worüber sie abstimmen sollen“, begründete der Ausschussvorsitzende Jan-Uwe Schadendorf (SPD) den Antrag der drei Parteien. Wann es dann zu einem Bürgerentscheid kommen soll, ließen die drei Parteien offen, in diesem Jahr aber nicht mehr.

Konkrete Festlegungen darf die Stadt zurzeit nicht treffen. Das Verwaltungsgericht in Schleswig hatte der Stadt in zwei Beschlüssen jedwede Planung in diesem Bereich untersagt, solange in einem Rechtsstreit zwischen der Bürgerinitiative „Unser Auenland“ und der Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg kein Urteil gefällt ist, längstens jedoch für noch rund anderthalb Jahre. Die Kommunalaufsicht hatte das Bürgerbegehren der Initiative gegen das Wohngebiet für unzulässig erklärt, wogegen die Initiative vors Verwaltungsgericht zog. Wann der Richterspruch gefällt wird, ist unklar. Das Verwaltungsgericht hat aber darauf hingewiesen, dass ein Bürgerentscheid jederzeit möglich ist, weil dieser ja auch das Ziel des Bürgerbegehrens war.

Der Antrag der drei Parteien wird am kommenden Montag, 25. September, auch die Stadtverordnetenversammlung beschäftigen (19 Uhr, Schloss). Da die CDU aber nur 17 von 31 Sitzen hat, wird sie auch dort mit großer Wahrscheinlichkeit unterliegen.

