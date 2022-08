Bad Bramstedt. Melanie Kütbach fiel auf. 1,85 Meter groß, kräftige Statur, lange blonde Haare. Die Bad Bramstedter kannten die große Frau, die in ihrem früheren Leben Heino hieß und sehr offen mit ihrer Geschlechtsumwandlung umging. Am vergangenen Wochenende ist sie im Alter von 58 Jahren plötzlich gestorben. Das gab ihr Bruder, der frühere Bad Bramstedter Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach, auf Facebook bekannt. Die Anteilnahme ist groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Melanie Kütbach war auch schon vor ihrer Geschlechtsumwandlung vielen Bad Bramstedtern bekannt. Sie betrieb damals noch als Heino die Kurlichtspiele, ein kleines nostalgisch anmutendes Kino im Schlüskamp, das sie von ihren Eltern übernommen hatte. Aber die Technik war hoffnungslos veraltet, das Gebäude hätte einer kostspieligen Sanierung bedurft. 2010 schlossen die Kurlichtspiele, für Melanie Kütbach ein schwerer Einschnitt, wie sie im letzten Jahr unserer Redaktion erzählte. Als dann fünf Jahre später auch noch ihre Mutter starb, ihre wichtigste Bezugsperson, fiel sie in eine tiefe Depression.

Lebensfroh ins neue Leben gestartet

Doch sie konnte sich daraus befreien, als sie ihrem Bruder und dessen Ehefrau offenbarte, in einem falschen Körper geboren zu sein, dass sie eine Frau werden wolle. Sie ging diesen Weg. In der Kleinstadt Bad Bramstedt musste sie fortan schon einige fragende und auch befremdliche Blicke ertragen, wenn sie in Frauenkleidern durch die Straßen lief. Aber sie wirkte gelöst. Und als sie im Februar 2021 ihre Lebensgeschichte auf KN-online und in der Segeberger Zeitung öffentlich machte, bekam sie in den sozialen Medien viel Anerkennung dafür.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Melanie Kütbach war ein lebensfroher, kontaktfreudiger Mensch geworden. Sie half als Mitarbeiterin des Amtes zum Glück in den letzten Wochen tatkräftig bei der Organisation der Airprobt-Konzertreihe mit, ebenso am Donnerstag letzter Woche beim Diskussionsabend zur lokalen Wirtschaft auf der Schlosswiese.

Aber es war ihr nicht vergönnt, ihr neues Leben noch lange zu genießen. Melanie Kütbach starb am vergangenen Sonnabend nach kurzer Krankheit.