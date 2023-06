﻿Gemüsegarten zur Miete: In Norderstedt zum Selbstversorger werden

Norderstedt. Kohlrabi, Porree und Kartoffeln: Noch versteckt sich ein Großteil der Pflanzen unter der Erde, aber schon in wenigen Wochen soll sich das 20 Quadratmeter große Beet in ein buntes Gemüseparadies verwandeln. Mit einer grünen Gießkanne in der Hand läuft Enrico S. auf einem Trampelpfad durch den Acker und befeuchtet die frischen Salatblätter. Währenddessen hakt seine Lebenspartnerin Meiken säuberlich die 13 verschiedenen Gemüsereihen. Rund zweimal die Woche fährt das Paar für eine Stunde zu ihrem Mietacker nach Norderstedt und kümmert sich dort um die Gartenpflege.

„Wir essen viel Gemüse und wollen einfach wissen, was auf unserem Teller landet“, sagt die 44-Jährige. Von Woche zu Woche die Pflanzen wachsen zu sehen, sich eigenständig um sie zu kümmern und schließlich frisch gepflücktes Gemüse zuzubereiten – das sei ein unglaubliches Gefühl. Das Paar lebt in einer Wohnung ohne Garten und hat zu Hause nicht viel Platz, um Gemüse anzupflanzen. Umso glücklicher sind die beiden über ihren Minigarten auf dem Hof Rehders in Norderstedt. Seit zwölf Jahren vermietet der Bauernhof kleine Gemüsegärten in Kooperation mit dem Unternehmen „Meine Ernte“.

Mietacker in Norderstedt: Das kosten die Gemüsegärten

Von klein auf hat Kathrin Rehders das Arbeiten in und mit der Natur gelernt und möchte diese Leidenschaft nun weitergeben. Die 31-Jährige führt den Familienhof bereits in achter Generation. „Alle Menschen sollen die Chance erhalten, ihr eigenes Gemüse anzubauen“, erzählt die Landwirtin. Deshalb verpachtet sie zurzeit 180 Mietacker in drei verschiedenen Größen zwischen 20 und 90 Quadratmeter, die sich auf gut einem Hektar Fläche erstrecken. Die Preise für die Gemüsegärten inklusive der Saaten variieren je nach Fläche von 159 Euro bis 479 Euro pro Saison (April bis Oktober).

Jedes Jahr im Winter erarbeitet Kathrin Rehders einen Anbauplan für alle Gemüsegärten. Dann säht beziehungsweise pflanzt ihr Team Anfang April die verschiedenen Gemüsesorten. Der Minigarten (20 Quadratmeter) erhält zwölf verschiedene Sorten, die beiden größten Mietgärten werden sogar mit 26 unterschiedliche Gemüsearten bestückt. Danach hängt der Erfolg an den Mietern. Sie müssen auf der Fläche Unkraut jäten, die Beete haken, die Pflanzen gießen – und können dann hoffentlich jede Menge Gemüse ernten.

Jeder Gemüsegarten auf Hof Rehders ist ein Unikat

Schon jetzt zeigt sich, wie unterschiedlich die Hobbygärtner ihre Aufgabe wahrnehmen: Manche Mieter spannen Netze über die Beete, um das Gemüse vor Käfern oder Tauben zu schützen. Andere setzen Rankgitter in die Erde, welche den Pflanzen mehr Halt geben sollen. Und wieder andere schmücken ihr kleines Gemüsereich sogar mit bunten Windspielen oder kleinen Figuren. Auch Meiken und Enrico haben sich viel Mühe mit ihrer Ackerfläche gegeben. In jeder Pflanzenreihe steckt ein kleines Schildchen, das verrät, welches Gemüse hier wächst.

„Eigentlich bringt mir Gärtnern nicht so viel Spaß, aber die Arbeit hier ist fast wie Meditation“, sagt der 36-Jährige und schneidet den Salatstrunk ab. Nach einem langen Arbeitstag kann der Pflegedienstleiter hier mit seiner Partnerin den Kopf freikriegen. Das Schöne dabei: Vor Ort stellt der Bauernhof alles, was die Mieter für ihren Gemüsegarten brauchen: In einem weißen Bauwagen liegen Gartengeräte wie Haken, Spaten und Gießkanne. Außerdem hängen an der Wand erste Tipps zum Gärtnern und eine Bilderübersicht über die verschiedenen Unkräuter.

Nachfrage nach den Mietgärten von „Meine Ernte“ steigt

Dieses Angebot kommt gut an. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach den Mietackern stetig gestiegen. Vor 14 Jahren ist das Unternehmen „Meine Ernte“ mit 200 Mietbeeten an sechs Standorten gestartet – heute vermieten sie mit ihren regionalen Partnern rund 3800 Ackerflächen an 30 Plätzen deutschlandweit. „Insbesondere das zunehmende Interesse an Nachhaltigkeit und Regionalität sowie die Angst vor Lebensmittelenpässen führen dazu, dass immer mehr Menschen über einen Gemüsegarten nachdenken“, sagt Gründerin Wanda Ganders.

Neben den Gemüsegärten von „Meine Ernte“ in Norderstedt gibt es in Schleswig-Holstein noch weitere Mietacker unterschiedlicher Anbieter in Stockelsdorf, Tangstedt, Barsbüttel und Altenholz. Dabei nehmen die Kunden für den Gemüsegarten auch mal weitere Wege auf sich. „Wir haben auch einige Kunden von der Schanze in Hamburg oder aus Henstedt-Ulzburg“, so Kathrin Rehders. Das kann eine Wohngemeinschaft sein, die sich gesund ernähren möchte. Ein Paar, das nach einem gemeinsamen Hobby sucht oder aber auch eine Familie, die ihrem Kind die Landwirtschaft näher bringen möchte.

Noch müssen sich Enrico und Meiken bis zur großen Erntezeit ein bisschen Gedulden. Dafür ist die Vorfreude umso größer, denn im vergangenen Jahr konnte das Paar rund 50 Kilo Gemüse ernten – und das ohne jegliche Vorkenntnisse: „Unser selbstangebautes Gemüse ist nicht nur günstiger als im Supermarkt, sondern schmeckt auch viel besser.“

