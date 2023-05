﻿Virtuell und modern: Mit der neuen App Henstedt-Ulzburg entdecken

Die Henstedt-Ulzburger Gästeführerin Sarah Janning-Picker zeigt, welche Details die App mit den Führungen durch den Ort hat. So können an bestimmten Punkten – zum Beispiel in Ulzburg am Wiking-Hotel – per Handy alte Ansichten per Wischen übers Gerät betrachtet werden.

© Quelle: Nicole Scholmann