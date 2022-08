Rennanzug oder Nadelstreifen? Beim Mofa-Rennen der „Alstermotoren Wakendorf II“ in Henstedt-Ulzburg-Götzberg ist alles erlaubt und gern gesehen. Sportlicher Ehrgeiz und Spaß am Geknatter durch den Staub reichen sich schon seit 13 Jahren hier die Hand.

Henstedt-Ulzburg. Motorsport: knatternde Zweitakter, Überholmanöver in den Kurven, Männer in Rennkluft drehen Runde um Runde. Und mittendrin fährt Thomas Haecks aus Kattendorf scheinbar seelenruhig über den Parcours. Er trägt eine schwarze Anzughose mit Nadelstreifen, weißes Hemd mit Krawatte und Weste und einen altmodischen Sturzhelm. Sein Gefährt ist nicht frisiert, sondern als einziges hier im Originalzustand, angemeldet und für den Straßenverkehr zugelassen.

111 Minuten haben die Fahrer beim Mofarennen in Götzberg Zeit, um die Strecke auf einem abgeernteten Getreidefeld möglichst oft zu absolvieren; Sieger ist derjenige mit den meisten Runden. Gefahren wird auf Mofas, also mit 50 Kubikzentimetern Hubraum und Pedalen. Zündapp, Herkules, KTM – die Maschinen, die in den 1980er Jahren die Herzen der 15-jährigen Jungs höher schlagen ließen. Und schon damals frisiert wurden, um schneller zu fahren als mit den erlaubten 25 Stundenkilometern.