Einem Zirkus zuzugucken, ist schon spannend. Doch Zirkus selbst zu machen, ist noch spannender. Das erlebten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Fahrenkrug in dieser Woche am eigenen Leib. Bei ihnen war der Mitmach-Zirkus Zaretti zu Besuch.

Fahrenkrug. Da quoll das Zirkuszelt aber aus allen Nähten, als die Grundschule zur Premiere ihres Projektes geladen hatte. Vor vier Jahren war der Zirkus Zaretti schon einmal in der Gemeinde zu Gast gewesen, damals noch auf dem Sportplatz. Lehrerin Meike Butzmann hatte ihn in Gettorf gesehen und sich gedacht: Das wäre auch etwas für die Fahrenkruger Kinder. Die einzügige Grundschule am Karpfenteich besuchen 98 Schülerinnen und Schüler – und alle machten voller Begeisterung mit.