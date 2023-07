﻿Kreishaus in Bad Segeberg wird zur Dauerbaustelle

Bad Segeberg. Das Kreishaus in der Innenstadt von Bad Segeberg wird zur Dauerbaustelle. In den kommenden Jahren soll das Haus B an der Straße Am Landratspark und den Zubringern zur Bundesstraße 206 abgerissen und größer neu gebaut werden. Die ersten sichtbaren Bauarbeiten haben nun begonnen.

Absperrungen verengen die Straße am Landratspark in Bad Segeberg. Der Fußweg am Haus A der Kreisverwaltung wurde gesperrt und auf die Straße verlegt für vorbereitende Bauarbeiten. Betroffen sind auch die Bushaltestellen am Kreishaus. Sie sind wegen des Neubaus bis Ende 2027 ersatzlos aus dem Fahrplan gestrichen, unter anderem die Stadtbuslinien 7751 und 7752 in Bad Segeberg.

Baustelle in Bad Segeberg: Straße Am Landratspark verengt

Ver- und Entsorgungsleitungen unter dem Gehweg müssen vor dem Abriss des fünfgeschossigen Kreishauses verlegt werden, erklärt Kreissprecherin Sabrina Müller die Baustelle. „Dazu zählen Strom, Wärme, Wasser, Abwasser und Kommunikationsmedien.“ Die Leitungen seien zum Teil an der falschen Stelle und/oder nicht im ausreichenden Querschnitt vorhanden.

Die Erdarbeiten sind nur der erste Aufschlag zur baldigen Großbaustelle in Bad Segeberg. Der Abriss des Hauses A der Kreisverwaltung und des Verbindungsteils zum verglasten Hochhaus (Haus B) sind Ende 2023 geplant. Allein der Abriss wird ein Dreivierteljahr dauern.

Hinter dem Hochhaus der Segeberger Kreisverwaltung (Haus B) sind die Bauarbeiten bereits im Gang. Auf dem Parkplatz an der Waldemar-von-Mohl-Straße in Bad Segeberg entsteht ein Parkhaus für 600 Kreismitarbeitende. © Quelle: Nadine Materne

Voll im Gang sind dagegen die bereits die Bauarbeiten auf dem Parkplatz an der Waldemar-von-Mohl-Straße hinter dem Kreishaus B. Hier werden die Straße und Parkplätze verlegt. Innerhalb eines Jahres soll hier ein neues Parkhaus mit zwölf Ebenen für die Kreismitarbeitenden entstehen.

Dauerbaustelle für neues Kreishaus bis Ende 2027 in Bad Segeberg

600 Arbeitsplätze werden bis Anfang 2028 am Stammsitz der Segeberger Kreisverwaltung entstehen in beiden Gebäuden. Davon 340 im neuen Haus A. Dafür wird das sanierungsbedürftige Gebäude von 1958 durch einen fünfgeschossigen Neubau ersetzt und erweitert: An der Stelle des bisher zweigeschossigen Verbindungstrakts zum Hochhaus mit dem Haupteingang wird ein sechsgeschossiger Querriegel gebaut.

Die geplanten Baukosten belaufen sich nach starken Kostensteigerungen auf rund 64,5 Millionen Euro. Der Kreistag hat das Bauprogramm bereits gekürzt.

Ein neuer Sitzungspavillon und der Bau einer externen Kantine wurden nach hitziger Debatte gestrichen, um zehn Millionen Euro einzusparen.

KN