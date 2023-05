﻿Modellbaufachgeschäft zieht um in Bad Segeberg

Aus „Victor Boehm – technische Spielwaren Grünewald e.K.“ wird „Technik-Hobby & Spiel by Grünewald GmbH“. Das bekannte Fachgeschäft für Märklin, Revell, Carrera und Co. in Bad Segeberg ändert nicht nur den Namen, sondern auch den Standort. Zudem eröffnet Marcus Grünewald auch eine Postpartner-Filiale.

Bad Segeberg. Der Name ändert sich, das Sortiment bleibt: Aus „Victor Boehm – technische Spielwaren Grünewald e.K.“ wird „Technik-Hobby & Spiel by Grünewald GmbH“. Marcus Grünewald, der das bekannte Fachgeschäft in der Oldesloer Straße von Bad Segeberg nach dem Tod von Marianne Boehm 2019 weiterführte, wird sich aber auch räumlich verändern. Er zieht einige Häuser weiter, von der Hausnummer 27 in die 21. Der bisherige Laden ist schon geschlossen, am Dienstag, 6. Juni, will der Experte für technisches Spielzeug und Modellbau am neuen Standort gegenüber der Sparkasse Südholstein eröffnen.