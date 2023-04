﻿In Bad Segeberg steigt Norddeutschlands größtes Oktoberfest

Bei Möbel-Kraft in Bad Segeberg steigt ab Mitte September wieder das Oktoberfest. An vier Wochenenden darf gefeiert werden. Mit dabei sind die Party-Sänger Micky Krause, Peter Wackel und Anna Maria Zimmermann. Und die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg hängt noch ein Feierwochenende hintendran.

Bad Segeberg. An das große Original in München reicht es nicht heran, aber mit 61 000 Besuchern ist das Oktoberfest bei Möbel Kraft auf Platz 8 weltweit – und ist auf jeden Fall das größte in Norddeutschland. Da ist sich Möbel-Kraft-Vorstand Günter Loose sicher. Nach drei Jahren Zwangspause soll ab Mitte September im Festzelt auf dem Parkplatz des Möbelhauses wieder gefeiert werden. Zur Eröffnungsfete am Freitag, 15. September, kommt Party-Sänger Micky Krause. Danach geht es an allen vier folgenden Wochenenden bis zum 8. Oktober rund im Zelt, das Platz für 4500 Gäste bietet. Die wichtigste Nachricht: Die Bierpreise bleiben trotz gestiegener Kosten auf dem Niveau von 2019. Die Maß, also ein Liter Bier, kostet 8 Euro. Nach dem Oktoberfest übernimmt die Freiwillige Feuerwehr das Festzelt und feiert das 150-jährige Bestehen.

Micky Krause, Peter Wackel und Anna Maria Zimmermann sorgen für Stimmung beim Oktoberfest

In Tracht und Dirndl gefeiert wird freitags und sonnabends sowie am Montag, 2. Oktober, von 17 bis 1 Uhr, sonntags sowie am Dienstag, 3. Oktober, ist immer von 12 bis 18 Uhr Frühschoppen angesagt. Nur zu den Frühschoppen haben Jugendliche unter 18 Jahren Zutritt zum Festgelände. Bei den abendlichen Partys hilft auch kein „Mutti-Zettel“, kündigte Loose an. Neben den DJs sorgen Peter Wackel am 22. September und Anna Maria Zimmermann am 29. September für Stimmung. Bei den Frühschoppen stehen der Musikzug Großenaspe (17. September), die „Reh Gazer Blaskapelle“ (24. September), die Melker (1. Oktober), der Musikzug Wacken Firefighters (3. Oktober) und die Todendorfer Blaskapelle (8. Oktober) auf der Bühne.

Im Festzelt werden bayerische Spezialitäten serviert

Die Zeltküche bringt wieder passende bayerische Spezialitäten auf den Tisch: Weißwurst, Leberkäse, Haxen und Kaiserschmarrn. Wie schon beim letzten Oktoberfest 2019 wird auf Mehrweggeschirr serviert. Ausgeschenkt wird in Gläsern statt Plastikbechern. Verzichtet wird auch auf ein Pfandsystem. Dafür, dass alles zwar ausgelassen, aber dennoch in geordneten Bahnen verläuft, sorgt ein Sicherheitsdienst aus Hamburg.

Feuerwehrball eröffnet Feierwochenende der Feuerwehr

Am Freitag, 13. Oktober, ist ein Feuerwehrball mit geladenen Gästen geplant. Angesagt ist dann Abendgarderobe statt Dirndl. Gefeiert wird nicht im bayerischen Ambiente. Das gilt auch für die „Blaulicht-Party“ am Sonnabend, 14. Oktober, die offen für alle ist, die an den Wochenenden zuvor nicht genug gefeiert haben. Am Sonntag, 15. Oktober, gibt es einen Frühschoppen mit dem Landesmusikorchester der Feuerwehr und dem Musikzug Großenaspe.

Für das Oktoberfestzelt können ab 8. Mai unter events@moebel-kraft.de Tische reserviert werden. Sie müssen am Veranstaltungstag bis 18 Uhr belegt sein.