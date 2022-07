Lederhosen und Dirndl müssen nun doch noch ein weiteres Jahr im Schrank bleiben. Am Freitag hat das Unternehmen Möbel Kraft sein beliebtes Oktoberfest in Bad Segeberg erneut abgesagt. Es sei eine Entscheidung „für die Gesundheit“ gewesen, erklärte Vorstand Günter Loose.

Bad Segeberg. Es ist wohl eines der authentischsten Oktoberfeste außerhalb Münchens. Wenn Möbel Kraft im Spätsommer an vier Wochenenden ins große Festzelt auf seinem Parkplatz an der Ziegelstraße lädt, genießen jedes Mal Zehntausende das original Paulaner Oktoberfestbier, Brezeln, Hähnchen und Haxen. „Und natürlich unseren hausgemachten Kaiserschmarrn“, wie Gastronomie-Chef Gerd Hanke gerne betont. Doch die Küche bleibt auch in diesem Jahr wieder kalt. Die Sause ist abgesagt.

„Wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig“, erklärt Vorstandsvorsitzender Günter Loose. „Da uns bis heute keiner sagen kann, unter welchen Bedingungen und mit welchen Einschränkungen eine solche Großveranstaltung in geschlossenen Räumen in diesem Herbst stattfinden kann, haben wir uns entschieden, unser Oktoberfest in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen.“