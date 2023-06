Mözen: 76-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Mözen. Eine 76-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Mözen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben kollidierte die 76-Jährige aus bisher unbekannten Gründen mit einem Auto. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Dienstagnachmittag, 27. Juni, sei eine 61-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Segeberg um 17.30 Uhr mit ihrem Auto die Kreisstraße 18 in Fahrtrichtung B 432 gefahren. Beim Einbiegen in die Straße „An der B 432“ sei es dann zu dem Unfall gekommen, so die Polizei. Die 76-jährige Fahrradfahrerin sei mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Bundesstraße 432 aus Richtung Leezen unterwegs gewesen.

76-Jährige wurde von Mözen aus ins nächste Krankenhaus gebracht

Hierbei sei die 76-Jährige mit ihrem E-Bike gestürzt und habe sich lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei in Leezen bearbeitet nun den Fall und sucht nach Zuegen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise werden unter Tel. 04552/ 3439910 entgegengenommen.

KN