﻿Mözen: Als Pensionär startet Bürgermeister Thomas Reher nochmal durch

Mözen. Wer Thomas Reher in Mözen besuchen möchte, muss tief in den Wald. Selbst der Briefkasten an der „Hauptstraße“ ist gut einen Kilometer vom Wohnhaus entfernt. Das aber liegt dafür direkt am Mözener See. Ein Traum. Das dachten sich auch Reher und seine Frau als sie das Häuschen vor 12 Jahren kauften und aus der Stadt Bad Oldesloe ins kleine Mözen zogen. Die beiden Kinder sind bereits erwachsen. Heute ist Reher der neue Bürgermeister des Dorfs mit knapp 450 Einwohnerinnen und Einwohnern.

In der Kommunalpolitik ist Reher ein Neuling. Der 62-Jährige hat zuvor 30 Jahre lang in einer Softwareberatungsfirma gearbeitet. Davon 25 Jahre als Geschäftsführer und schließlich Vorstandsvorsitzender. Für das Unternehmen mit über 800 Mitarbeitenden sei er viel unterwegs gewesen. „Jetzt in Pension habe ich Zeit.“

Mözen: Neuer Bürgermeister will Dorfgemeinschaft fördern

Für ihn sei klar gewesen, dass er sich im Ruhestand für Mözen einsetzen möchte. „Das ist ein sehr liebenswerter Ort.“ Trotz der abgeschiedenen Wohnlage habe er sich von Anfang an in das Dorfleben eingebracht. Er sei in die Feuerwehr eingetreten, habe sich an Dorffesten beteiligt, Freundschaften geschlossen. „Mözen hat noch ein aktives Dorfleben“, erzählt Reher. Es sei keines dieser Schlafdörfer, das die Menschen zum Arbeiten verließen und in dem sie nur die Nacht verbringen. „Aber dafür muss man auch etwas tun.“

Dieses Dorfleben zu erhalten und zu fördern ist Thomas Reher ein wichtiges Anliegen. So soll Mözen ein neues Feuerwehrhaus mit integriertem Gemeinschaftshaus bekommen. Die Weichen dafür hätten bereits seine Vorgängerin Sabine Meyer und die damalige Vertretung gestellt. „Es wurde schon ein Grundstück in der Twiete gekauft“, sagt Reher. Zudem hat Mözen gerade die Dorffunk-App eingeführt, in der die Menschen sich austauschen können oder Infos verbreitet werden.

Thomas Reher: Imker, Triathlet, Musikschüler

Bereits vor der Kommunalwahl war klar, dass Thomas Reher das Amt von Sabine Meyer übernehmen würde. Es gibt nur eine Wählergemeinschaft in Mözen. Nachdem Meyer sich nach 17 Jahren zurückziehen wollte, sei er angesprochen worden, erzählt Reher. Als langjähriger Unternehmenschef mit viel Freizeit traut er sich den Job zu. Und er fühlte sich gut mitgenommen von den Akteuren.

Als naturverbundener Mensch liebt Reher das Leben in Mözen, direkt am See, umgeben von Wald und Wiesen. Als begeisterter Triathlet – früher lief er auch Marathon – schwimmt Reher gern, fährt viel Rad. Und geht mit Hund „Gisli“ spazieren – benannt nach Gisli Kristjansson, der mal bei Rehers Lieblings-Handballverein THW Kiel gespielt hat. Als Jugendlicher war Reher selbst Handballer beim MTV Segeberg. „Ich bin in Neversdorf groß geworden als Bauerssohn.“

Vor ihrem Haus in Mözen haben die Rehers einen kleinen Garten angelegt. Inzwischen produziert Thomas Reher auch seinen eigenen Honig. Vier Bienenvölker stehen auf dem Grundstück. Das Imkern hat er vor einigen Jahren an der Imkerschule in Bad Segeberg gelernt.

„Ich bin jetzt im dritten Jahr“, sagt er. Wegen der Bienen ist Reher auch fast immer vor Ort. Und startet auf gleich mehreren Ebenen nochmal richtig durch: „Ich bin jetzt auch Kreismusikschüler.“ Mit über 60 Jahren hat Reher angefangen, das Saxophonspiel zu lernen.

