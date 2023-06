﻿Monika Saggau erst im dritten Wahlgang als Bürgervorsteherin in Bad Segeberg wiedergewählt

Bad Segeberg. Da stand sie nun und ließ sich drücken und herzen – wohl wissend, dass etliche der vor ihr aufgereihten Gratulantinnen und Gratulanten sie eigentlich überhaupt nicht mehr im Amt haben wollen. Die Szenen, die sich am Dienstagabend nach dem dritten und für Bürgervorsteherin Monika Saggau letztlich erfolgreichen Wahlgang im Bürgersaal des Rathauses abspielten, folgten zwar demokratischen Gepflogenheiten, hatten aber trotzdem etwas Seltsames.

Denn natürlich weiß niemand, wer im Zuge der geheimen Wahl zuvor dazu beigetragen hat, der Amtsinhaberin zwei derbe Klatschen nacheinander zu verpassen. Wirklich gerechnet hatte mit einem solchen Verlauf des Abends wohl kaum jemand – erst recht nicht Monika Saggau selbst. „Ja, wer hätte das gedacht?“, fasste sie ihre Gefühlslage nach der Neuverpflichtung in einem Satz zusammen.

Die nahm als dienstältestes Mitglied der neuen Stadtvertretung mit Joachim Wilken-Kebeck ausgerechnet ein Sozialdemokrat vor. Also ein Mitglied der Fraktion, die zuvor für manche überraschend eine geheime Wahl beantragt hatte. Deren Vorsitzender Dirk Wehrmann hatte in seiner Begründung noch einmal alles getan, dieses Vorgehen herunterzuspielen.

Stadtvertretung Bad Segeberg: SPD-Fraktionsvorsitzender hatte noch beschwichtigt

Das Ganze sei doch bloß eine Verfahrensfrage, so der Sozialdemokrat, seitens der SPD gäbe es keine Kritik an der Bürgervorsteherin. Unstimmigkeiten seien immer einvernehmlich geklärt worden. Und ein Sieg in geheimer Wahl sei für Monika Saggau doch „noch viel überzeugender“. Dann höre vielleicht auch das „Genöle“ auf, meinte Wehrmann. Er rate den Kolleginnen und Kollegen doch sehr zum „Durchatmen“.

Was der SPD-Fraktionschef mit „Genöle“ unter anderem meint, ist die immer mal wieder aufkeimende Kritik an der Amtsführung Saggaus, die der Stadtvertretung seit 2018 angehört. In den Sitzungen der Stadtvertretung gerät sie bei der Leitung bisweilen ins Schwimmen, nicht alle öffentlichen Reden sind perfekt. Was der Bürgervorsteherin indes kaum jemand abspricht, ist ihr großes Engagement und die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen.

Erster Wahlgang: 14 Stimmen gegen Monika Saggau

Als Joachim Wilken-Kebeck dann das Ergebnis des ersten Wahlgangs bekannt gab, herrschte geschockte Stille im Bürgersaal: 14 Mitglieder stimmten mit Nein, elf mit Ja, drei enthielten sich. Die CDU, die als mit Abstand stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für das Ehrenamt besitzt, verfügt regulär über elf Sitze. Am Dienstagabend fehlten ihr jedoch zwei Stadtvertreter.

Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Hintz beantragte eine halbstündige Sitzungsunterbrechung, um das weitere Vorgehen beraten zu können. „Wir haben in der Stadtvertretung doch bislang immer konstruktiv zusammengearbeitet“, meinte er. „Wir halten Monika Saggau für die Richtige.“ Es wollten doch alle Parteien mehr Frauen in der Politik. Dem Ansinnen werde gerade ein Bärendienst erwiesen.

Die konstituierende Sitzung der Bad Segeberger Stadtvertretung verlief anders als erwartet. © Quelle: Thorsten Beck

Wirklich überzeugt hatte Hintz das Plenum offenkundig nicht. Im zweiten Durchlauf erhielt die Bewerberin zwar eine Stimme mehr. Doch weil es bei ebenfalls zwölf Nein-Stimmen und nun vier Enthaltungen blieb, scheiterte die Wahl erneut. Wieder Sitzungsunterbrechung, wieder ein Appell des CDU-Fraktionschefs.

Im dritten Wahlgang reichte es für die Bürgervorsteherin Monika Saggau

Im dritten Wahlgang holte Monika Saggau dann schließlich die erforderliche Mehrheit: 15 Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter votierten mit Ja, sieben mit Nein, fünf enthielten sich. Was irgendwie zum Abend passte: Ein Stimmzettel war ungültig.

Sichtlich angefasst, aber irgendwie auch erleichtert trat Bad Segebergs alte und neue „erste Bürgerin“ ans Mikrofon. „Ich möchte mich bei meiner Fraktion bedanken, dass sie mich davon überzeugt hat, mich auch noch ein drittes Mal zur Wahl zu stellen.“ Und dennoch: Die Christdemokratin, die vor wenigen Wochen noch überglücklich über ihren persönlichen und den Sieg ihrer Partei gewesen war, startet schwer angeschlagen in die neue Wahlperiode.

Den Rest der Sitzung wickelte die frühere Leiterin der Kita Christiansfelde, die auch im neuen Kreistag sitzt, dann geschäftsmäßig ab. Erster Stellvertreter des Bürgermeisters bleibt Norbert Reher (CDU), neue zweite Stellvertreterin ist Geneviève Honeck (Wählergemeinschaft BBS). Saggaus eigener Stellvertreter bleibt Wolfgang Tödt (BBS). Der hatte Monika Saggau bei der Gratulation nach deren Wahl für Umstehende hörbar versichert: „Ich freue mich.“ Es klang ehrlich.

