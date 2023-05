﻿Bedenken vor Musikfestival „Most Wanted“ in Kaltenkirchen: „Wir wollen niemanden verärgern“

Kaltenkirchen. In zwei Monaten geht vom 14. bis 16. Juli auf der Festwiese in Kaltenkirchen zum ersten Mal das Most-Wanted-Festival über die Bühne. Schon im Vorfeld sorgen sich Bürger vor zu viel Lärm. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses von Kaltenkirchen kam das Thema zur Sprache. Doch Veranstalter Kai Michelmann beruhigt die Leute: „Wir wollen niemanden verärgern, wir wollen Spaß haben.“

Der Pro-Kaki-Fraktionsvorsitzende Michael Flach gab in der Sitzung an, dass schon Bürger auf ihn zugekommen seien, die ihrer Sorge über zu viel Lärm Ausdruck verliehen hätten. Im vergangenen Sommer habe es laut Flach bereits Lärmbeschwerden beim „Holi-Festival“ gegeben. Auch die Polizei soll vor Ort gewesen sein. „Deshalb wollte ich vom Bürgermeister wissen, welche Auflagen es seitens der Stadt gibt“, so Flach.

Bürgermeister Hanno Krause sagte, er habe bis dato noch keine Beschwerden wahrgenommen, „obwohl regelmäßig Bürgerinnen und Bürger zu mir in die Sprechstunde und die Stadtgespräche kommen“. Krause informierte Ausschussmitglieder und Einwohner darüber, dass die Bühne dieses Mal in Richtung Abhollager Dodenhof ausgerichtet werden solle, sodass die Lärmemission zum Wohngebiet verringert werde.

Konzert beim „Most-Wanted-Festival“ in Kaltenkirchen: Gespielt wird nur bis 23.30 Uhr

Das bestätigt Veranstalter Michelmann: „Die Musik schallt Richtung Nützen, von der Stadt weggerichtet.“ Diese Entscheidung sei schon im Vorfeld getroffen worden. „Natürlich hört man die Musik draußen, aber bei geschlossen Fenstern eher nicht.“ Außerdem, so Michelmann, müsse niemand um Lärm bis spät in die Nacht besorgt sein. „Die Konzerte beginnen um 17 Uhr und enden spätestens um 23.30 Uhr, im Sinne des Anwohnerschutzes. Ich denke, ein Jahrmarkt ist nervenaufreibender.“

Der Veranstalter arbeitet nach eigenen Angaben eng mit dem Ordnungsamt der Stadt zusammen. „Wir wollen nicht auf Gedeih und Verderb Krach machen, ich möchte die Kaltenkirchener dazu ermuntern, die Stadt mit dem Festival zu einem tollen Kulturstandort zu machen.“

Auch eventuelle Sorgen über Müll will Michelmann nehmen: „Ich habe vom Recyclinghof Brockmann eine Kehrmaschine gemietet, und wir stellen etliche Mülltonnen auf.“ Das Deutsche Rote Kreuz werde den Sanitätsdienst übernehmen.

Organisatorisch steht das Festival also schon auf festen Beinen. Was noch fehlt, sind Ticketverkäufe. Ein paar Tausend habe Michelmann schon verkauft, es reiche aber noch nicht. „Der erste Abend mit Rapper Finch als Hauptact ist fast schon ein Selbstläufer“, sagt der Veranstalter. Bei den Konzerten am Sonnabend und Sonntag sei noch Luft nach oben.

„Was dieses neue Festival braucht, ist das Vertrauen der Menschen. Das zeigen sie, indem sie ihre Tickets vorbestellen und nicht erst kurzfristig entscheiden zu kommen“, so Michelmann. Sein Ziel sei es, das Festival fest in Kaltenkirchens Terminkalender zu integrieren.

Am Sonnabend, 14. Juli, dem „One World Day“, spielen Musikerin Zoe Wees („Control“), Sänger und Youtuber Joel Brandenstein („Best of Us“), Sängerin Loi sowie die Indieband Neeve auf der 22 Meter breiten Bühne. Mit Kim Wilde, Nino der Angelo und Thomas Anders (eine Hälfte von Modern Talking) werden am Sonntag, 15. Juli, echte 80er-Jahre-Legenden auf dem Festival erwartet. „Alle Musiker spielen im Schnitt 75 Minuten lang. Das heißt, es gibt pro Abend mindestens drei Voll-Konzerte“, erklärt Michelmann. Es werde Sitz- und Stehplätze geben.

Most-Wanted-Festival Kaltenkirchen: Die Tickets kosten pro Abend 49,99 Euro und können auf der Homepage www.most-wanted-festival.com bestellt oder im Supermarkt Famila in Kaltenkirchen gekauft werden.