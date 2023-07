﻿Festival „Most Wanted“ auf zwei Tage verkürzt – Das sind die Gründe

Kaltenkirchen. So hatte sich das Veranstalter Kai Michelmann aus Schmalfeld nicht vorgestellt: Sein erstes „Most Wanted“ Festival in Kaltenkirchen auf der Festwiese wird nur an zwei statt an drei Tagen stattfinden. Den Sonnabend, 15. Juli, musste Michelmann absagen – wegen mangelnden Zuspruchs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Hauptact war am Sonnabend die bekannte Hamburger Sängerin Zoe Wees ( „Control“) gebucht. Neben ihr sollten an dem Abend außerdem der Youtuber Joel Brandenstein, Sängerin Loi und die Indieband Neeve auftreten. Doch für den Festival-Tag hat der Veranstalter bislang nur wenige Hundert Karten verkaufen können. „Ich kann nur mutmaßen, was der Grund für den geringen Zuspruch am Haupttag ist“, sagt Michelmann: „Zoe Wees ist eigentlich ein klangvoller Name und auch das Beiprogramm war gut.“ Vielleicht, so Michelmann, liege es an einem Überangebot an Veranstaltungen in diesem Jahr.

Veranstalter will „Most Wanted“ Festival immer noch in Kaltenkirchen etablieren

Mit der Absage des Sonnabends will Michelmann die Notbremse ziehen, „damit es finanziell nicht noch desolater wird“, sagt er. Kosten fallen für abgesagten Tag trotzdem an: „Hätten wir ihn durchgezogen, hätte es aber das Doppelte gekostet.“ Dass man mit der ersten Auflage eines so großen Festivals nicht gleich Riesen-Gewinne einfährt, ist Michelmann klar. „Die Absage des einen Tages bedeutet aber nicht, dass ich das Festival aufgebe.“ Der Schmalfelder hält an seinem Plan fest, das „Most Wanted“ in Kaltenkirchen zu etablieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zoe Wees wird nicht singen. Sie war als Hauptact am nun abgesagten Sonnabend geplant. © Quelle: privat

Besser sieht es jedenfalls an den anderen beiden Tagen aus. Am Freitag, 14. Juli, dem „Escalation Day“, wird der Berliner Rapper Finch erwartet. „Der zieht vor allem junges Publikum an“, sagt Michelmann. Der Vorverkauf laufe gut. Der Sonntag, 16. Juli, steht unter dem Motto „Legend Day“ und zielt auf ein etwas älteres Publikum ab. Auf dem Programm stehen Konzerte von Kim Wilde, Nino de Angelo und Thomas Anders mit der Modern Talking-Band. „Der Abend wird charmant“, sagt Michelmann, der darauf hinweist, dass auch ausreichend Sitzgelegenheiten vorhanden sind. „Niemand muss fünf Stunden lang stehen.“

Lesen Sie auch

Die Karten kosten für jeden Festival-Tag 49 Euro im Vorverkauf. Tickets gibt es unter anderem bei Famila in Kaltenkirchen oder online unter www.most-wanted-festival.com – und für Kurzentschlossene an der Abendkasse mit einem kleinen Preisaufschlag.

KN