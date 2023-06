Bei einem Unfall Anfang April 2022 in Henstedt-Ulzburg war ein Motorradfahrer ums Leben gekommen, weil er übersehen worden war. Für die Witwe des tödlich Verunglückten war der Prozess am Dienstag ein besonders schwerer Gang.

Norderstedt. Die Ausführungen des Dekra-Sachverständigen waren zu viel für die Witwe. Die Ehefrau des bei einem Unfall am 1. April 2022 in Henstedt-Ulzburg getöteten Motorradfahrers brach zusammen. Ersthelfer mussten herbeieilen, mit dem Rettungswagen kam die emotional schwer belastete Frau aus Quickborn in eine Klinik. Der Unfallverursacher, ein 36-Jähriger aus Norderstedt, musste sich am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung im Amtsgericht Norderstedt verantworten.