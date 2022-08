﻿Mülltonnen in Sackgassen: Kunden müssen auch in Segeberg schieben

Müllentsorger dürfen verlangen, dass Anwohner ihre Mülltonnen zur Abfuhr zu einem Sammelplatz bringen, wenn sie in einer Sackgasse wohnen. So entschied das Oberverwaltungsgericht in einem Fall aus Pinneberg. Müllfahrzeuge dürfen nur kurze Strecken rückwärts fahren. Das betrifft auch Segeberger.

Kreis Segeberg. Wer in einer Sackgasse wohnt, kann dazu verpflichtet werden, seine Mülltonne zu einem Sammelplatz schieben zu müssen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Schleswig zu einem Fall in Halstenbek (Kreis Pinneberg), und trifft auch viele Segeberger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Gebiet des Wege-Zweckverbandes (WZV) gibt es 64 Straßen, wo in den vergangenen Jahren die Kunden aufgefordert wurden, die Behälter zur Entleerung an einem Sammelplatz bereitzustellen“, sagt Ceyda Oguz, WZV-Bereichsleiterin Abfallwirtschaft und Abfallanlagen.

Müllabfuhr: Urteil betrifft auch WZV-Kunden in Sackgassen

Die komplette Anzahl der Bereitstellungen sei schwer zu bemessen. „In vielen Neubaugebieten wurde bereits bei der Planung festgelegt, das bei sogenannten Hintergrundbebauungen und Stichstraßen ohne Wendeanlage die Behälter auf einem Sammelplatz bereitgestellt werden müssen.“ Hierüber gebe es keine gesonderte Auflistung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die meisten Kunden haben Verständnis für die Änderungen“, so Oguz. Einige zeigen sich nach weiteren Erläuterungen einsichtig, warum ein Befahren der Straße nicht mehr möglich sei. „Natürlich sind auch einige Kunden dabei, die überhaupt nicht mit dem Vorstellen ihrer Behälter einverstanden sind“, sagt Oguz. Dagegen geklagt habe aber bislang keiner.

Wer wolle, könne beim WZV den Vorstellservice (VSS) für die Behälter nutzen. Die Kosten würden sich nach der Entfernung richten, die die Behälter vorgestellt werden müssen.

Tonnentransport durch WZV: Gebühren für Vorstellservice

Bis 50 Meter und zweiwöchentlicher Entleerung der Restabfalltonne schlägt der Service mit 98,40 Euro pro Jahr zu Buche, bei vierwöchentlicher Entleerung die Hälfte, also jährlich 49,20 Euro. Sei die Entfernung größer als 50 Meter, werde nach Aufwand abgerechnet.

Der Eigentümer eines Wohngrundstücks in Halstenbek hatte sich vergeblich vor Gericht gegen eine ähnliche Regelung im Kreis Pinneberg gewehrt. Sein Grundstück liegt 333,6 Meter von einer Hauptstraße entfernt.

Bislang war ein Müllfahrzeug in die Sackgasse gefahren, und hatte auf einer unbefestigten Zufahrt zu einer Wiese gewendet. Die Berufsgenossenschaft Verkehr hatte nach einer Begehung dies aber nicht mehr gestattet. Ein Müllfahrzeug dürfe in der vor 1979 gebauten Straße rückwärts nur bis zu 150 Meter in die Sackgasse fahren, „unter Beachtung zusätzlicher Maßnahmen“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kläger aus Pinneberg muss Mülltonne 180 Meter weit schieben

Der Mann müsste seine Tonne also 180,6 Meter weit hinschieben, damit sie dort entleert werden kann. Er ging gegen die Ordnungsverfügung des Kreises vor. Als Argument führte er unter anderem an, dass bislang doch alles gut geklappt habe, er gehbehindert sei, und die Straße eine „nicht unerhebliche Steigung“ besitze.

Das Verwaltungsgericht Schleswig zeigte Verständnis für den Kläger. Grundsätzlich zumutbar sei nur eine Tonnen-Schieb-Strecke von 100 Metern, und zudem sei der Mann schwerbehindert.

Anders sah das Oberverwaltungsgericht Schleswig auf den Fall, das auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verweist. Bei der Entsorgung müssen das Straßenverkehrsrecht und das Arbeitsschutzrecht beachtet werden.

Müllfahrzeuge dürfen maximal 150 Meter rückwärts fahren

Beim Rückwärtsfahren dürften andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden, etwa spielende Kinder oder aus Grundstücken heraustretende Menschen. Auch ein Einweiser für den Fahrer schließe das Risiko nicht aus. Maximal 150 Meter Rückwärtsfahrt seien möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sei verhältnismäßig, wenn der Mann die Strecke seine Tonne zum Sammelplatz rolle. Er könne ja notfalls Hilfe Dritter nutzen. Dann aber auf seine Kosten, nicht die aller Entgeltzahler. Und der Müllentsorger müsse solch ein Angebot auch nicht zwingend vorhalten.

Lesen Sie auch

Außerdem verweist das Oberverwaltungsgericht auf eine 1979 erlassene Vorschrift der Gesetzlichen Unfallversicherung. Demnach dürfe Müll nur abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu Müllbehälterstandplätzen so angelegt sei, dass ein Rückwärtsfahren nicht nötig ist. Das gelte für Straßen, die nach dem 1. Oktober 1979 errichtet worden seien.

WZV-Kunden müssen Mülltonnen leicht zugänglich bereitstellen

Der WZV hat in seinen Entsorgungsbedingungen geregelt: „Die Behälter müssen so bereit gestellt werden, dass das Laden und der Abtransport ohne Schwierigkeiten und Zeitverluste möglich ist.“ Das Sammelfahrzeug muss unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften an die Aufstellplätze heranfahren können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Straßen will der WZV demnach nur befahren, wenn dies ohne Gefährdung der eingesetzten Fahrzeuge und ihrer Besatzung oder anderer Personen und Sachen sowie ohne besondere Schwierigkeiten und Zeitverluste möglich ist, heißt es weiter.

Eine Gefährdung oder besondere Schwierigkeit sei dann zu vermuten, wenn es keine Wendemöglichkeit auf öffentlichen Straßen für die Sammelfahrzeuge gebe. „Für dementsprechend nicht befahrbare Straßen bestimmt der WZV, wie die Abfallentsorgung durchzuführen ist.“