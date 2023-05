﻿Das Norderstedter JVA-Museum ist nun ausgezeichnet

Kostenfrei bis 14:12 Uhr lesen

JVA Glasmoor

Klaus Neuenhüsges leitet das Gefängnismuseum der Stadt Hamburg, das in der JVA Glasmoor in Norderstedt untergebracht ist. Der ehemalige JVA-Mitarbeiter führt Interessierte gerne durch die Ausstellung und hat etliche Geschichten zu erzählen.

Es ist zwar klein, hat es aber in sich. Das Gefängnismuseum in der Justizvollzugsanstalt Glasmoor in Norderstedt zeigt die Geschichte der Justiz und den Alltag im Knast. Nun wurde das Museum ausgezeichnet. Dessen Leiter Klaus Neuenhüsges freut sich über die Anerkennung seiner Arbeit.