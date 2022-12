﻿Musikfestival „AufTakt“: Kaltenkirchen startet neues Jahr mit Country, Harfe und Chor

Kaltenkirchen. Das Jahr 2023 soll in Kaltenkirchen mit viel Musik eröffnet werden. Am Sonntag, 8. Januar, startet es zum neunten Mal das Neujahrsmusikfestival „AufTakt“. An sechs Standorten soll zu verschiedenen Zeiten Live-Musik gespielt werden.

„Die Idee, nicht nur zum Neujahrsempfang im Rathaus, sondern auch danach an unterschiedlichen Standorten in der Stadt über den gesamten Tag Musik und Konzerte anzubieten, hat sich inzwischen fest etabliert“, sagt Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause. Man habe wieder viele Künstlerinnen und Künstler engagieren können, „die zu einem schwungvollen Auftakt am Sonntag beitragen werden“.

Der Neujahrsempfang von Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe und Bürgermeister Krause beginnt um 11 Uhr im Saal des Rathauses. Wie in den Vorjahren ist dort auch die Ehrung verdienter Menschen vorgesehen. Für musikalische Begleitung konnten die „Evergreenas“ gewonnen werden.

Neujahrsmusikfestival „AufTakt“: Rock und Pop auf dem Grünen Markt in Kaltenkirchen

Anschließend soll das über die Stadt verteilte Musikprogramm beginnen. Beim Möbelhaus XXXLutz Dodenhof wollen zwischen 12 und 17 Uhr „The Speedos“ mehrmals auftreten. Andrea & Santa sind zwischen 13 und 15 Uhr auf einer Bühne am Grünen Markt angekündigt. Beide treten sonst als Solisten oder gemeinsam in der sechsköpfigen Breitenstein-Country-Band auf. Beim AufTakt am 8. Januar in Kaltenkirchen umfasst ihr Repertoire als Duo Rock, Pop und Country.

Auf dem Grünen Mark will zudem die Trauben-Marina ab 13 Uhr Popcorn, Glühwein, Kinderpunsch und Flammkuchen anbieten. Dazu kann auf der Boulebahn bis 16 Uhr Wikingerschach gespielt werden.

Die auch von früheren AufTakt-Veranstaltungen bekannten „Jooly Jazz Fools“ aus Bad Bramstedt wollen von 15 bis 16 Uhr ihr Repertoire aus Jazz, Dixie und Swing in der Stadtbücherei zum Besten geben.

Weiter geht es um 16 Uhr im gegenüberliegenden Mehrgenerationenhaus mit dem Auftritt von „Ricarda Kreutz“. Sie studiert seit 2020 im Hauptfach Harfe und gehört zum Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck.

Musikfestival „AufTakt“ in Kaltenkirchen: Chorgesang in der Kirche

In der Michaeliskirche tritt um 18 Uhr der Kaltenkirchener Chor ’82 auf, dessen Konzert zugleich den Abschluss des Neujahrsmusikfestivals bildet. Möglicherweise tritt dort auch ein kurzfristig gebildeter Kinder- und Jugendprojektchor auf.

AufTakt gilt im neuen Jahr auch als Beginn weiterer Festveranstaltungen: 2023 feiert die Stadt Kaltenkirchen ihren 50. Geburtstag.