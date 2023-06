﻿Muslime haben in Bad Bramstedt jetzt ihren eigenen Friedhofsbereich

Bad Bramstedt. Muslime aus Bad Bramstedt und Umgebung können jetzt ihre Verstorbenen auf einem gesonderten Abschnitt des Friedhofes beerdigen, wo dann Angehörige des gleichen Glaubens nebeneinander liegen. Nicht nur das ist für die Muslime von großer Bedeutung, sondern auch, dass sie dort ohne Sarg, eingeschlagen in Leinentücher, beerdigt werden können. Auf gut 600 Quadratmetern ist auf dem Friedhofsteil südlich der Glückstädter Straße für rund 100 bis 120 Grabstätten Platz. Nach Angaben von Friedhofsverwalterin Barbara Heinze wurde dieses Grabfeld aber bereits seit 15 Jahren nicht mehr genutzt. Vorher waren dort Reihengräber.

„Das weiße Leinentuch ist als letztes Kleid des Verstorbenen zu verstehen. Der Mensch geht ohne Besitztümer von der Erde, so wie er gekommen ist“, erklärt Dilek Agdan, Vorsitzende der türkisch-islamischen Gemeinde Bad Bramstedt, die am Butendoor eine kleine Moschee betreibt. „Es ist ein bisschen vergleichbar mit den weißen Kleidern bei Pilgerfahrten.“

Für viele Türken ist Bad Bramstedt zur Heimat geworden

Früher sei es vielen ihrer Landsleute ein Anliegen gewesen, „zurückzugehen in ihre Heimaterde“, so Dilek Agdan. Aber der Aufwand sei sehr groß, und die Angehörigen könnten das Grab nicht regelmäßig besuchen. Inzwischen würden aber doch viele Mitglieder der Moscheegemeinde Bad Bramstedt als Heimat ansehen, in der sie leben und dann auch beerdigt werden wollen, so Agdan. Sie nahm Kontakt zur evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde auf, um ein Gräberfeld für Muslime zu bekommen, auf dem dann auch entsprechend den islamischen Regeln Beerdigungen möglich sind.

„Es gab keine Überlegung über das Ob, sondern nur über das Wo“, erklärt Pastorin Petra Fenske, die dem Friedhofsausschuss der Kirchengemeinde vorsitzt. Das Gremium war sofort einverstanden und wurde auch schnell fündig, da auf dem Friedhof aufgrund der geänderten Beerdigungskultur reichlich Platz vorhanden ist. Auf dem neuen Abschnitt können die Toten nun nach islamischer Sitte zur Ruhe gebettet werden. Dazu gehört auch, die Verstorbenen mit dem Gesicht nach Osten gen Mekka zu betten.

Friedhofsbereich in steht allen Muslimen zur Verfügung

Dilek Agdan betont: „Dieses soll kein türkischer Teil des Friedhofs sein, sondern für alle Muslime, egal welcher Nation.“ Das sei wichtig, weil Muslime aus Kriegsgebieten nach ihrem Tod gar nicht zurückgebracht werden können.

Auch für den Imam, Fatih Akkaya ist das neue Gräberfeld ein wichtiger Schritt. „Wir sorgen so dafür, dass es eine ehrenwerte Beerdigung gibt.“ Die im Islam üblichen Waschungen des Leichnams waren allerdings auch schon bisher in den Räumen hinter der Friedhofskapelle möglich. Eine Bestattung ohne Sarg wurde aber bisher nur auf Antrag genehmigt. Und auch jetzt müssen die Toten in einem Sarg zum Grab getragen werden. „Am Grab werden sie aus dem Sarg gehoben und im Leinentuch beigesetzt“, so Fenske.

Verboten ist es auch auf dem islamischen Friedhofsbereich, Marmormauern um die Gräber zu stellen, wie dies in der Türkei üblich ist. Die Friedhofsordnung lässt das nicht zu. Außerdem, so Petra Fenske, gebe es kein ewiges Ruherecht wie in der Türkei. „Das Nutzungsrecht für die Gräber läuft nach 25 Jahren aus und müsste dann erneut erworben werden“, so die Pastorin.

