﻿MVZ der Stadt Wahlstedt: Dr. Keosun Sambo ist der neue Hausarzt

Mit Dr. Keosun Sambo ist der Generationswechsel am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Wahlstedt binnen eines Jahres gelungen. Arzt ist Sambo „auf dem zweiten Bildungsweg“ geworden. Für den Wechsel aus Berlin an das MVZ der Stadt Wahlstedt hat er sich ganz bewusst entschieden.

Wahlstedt. Aus der hektischen Hauptstadt Berlin ins beschauliche Wahlstedt hat es Dr. Keosun Sambo verschlagen. Der Facharzt für Allgemeinmedizin verstärkt seit Februar das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Stadt Wahlstedt als Nachfolger von Michael Orlowski. Die Organisation der ehemaligen Hausarztpraxis als MVZ mit nun drei angestellten Ärzten zeigt Erfolge. Jetzt kann das Ziel eines vierten Arztsitzes weiterverfolgt werden.

Der Wechsel von Dr. Keosun Sambo nach Wahlstedt war kein Zufall. „Ich bin Norddeutscher“, sagt Sambo. Aufgewachsen in Kiel, hat er dort auch sein Medizinstudium absolviert. Als Teil seiner Facharztausbildung hat Sambo auch einige Zeit in Bad Segeberg in der Hausarztpraxis von Dr. Michael Emken gearbeitet, er kennt die Gegend.

Aus Berlin zurück in den Norden: Neuer Arzt am MVZ Wahlstedt

Damals wollte Dr. Keosun Sambo noch nicht im ländlichen Raum bleiben als Allgemeinmediziner, es zog ihn zunächst in ein MVZ in Itzehoe, dann nach Berlin als Arzt im öffentlichen Dienst. Doch das Leben in der Hauptstadt habe ihm nicht gefallen. „Die Wohnungssituation in Berlin ist eine Katastrophe“, erinnert sich Sambo. Die Stadt sei ihm zu hektisch gewesen, die Wege zu lang, ihm fehlte die Natur. Auch die Mentalität der Norddeutschen sei ihm näher. Deshalb habe er bewusst nach einer Arztstelle in Schleswig-Holstein gesucht – und wurde am MVZ Wahlstedt fündig.

„Ich plane, länger hier zu bleiben“, sagt Sambo. Er mag die Seen in Segeberg, den Wald, wo er gern Joggen geht, er schätzt die Nähe zu den Städten Kiel, Lübeck und Hamburg.

Entscheidend aber sei das Team in Wahlstedt gewesen. Sambos Eindruck nach den ersten Wochen als Hausarzt in Wahlstedt ist positiv. Die Patienten seien wesentlich entspannter als in Berlin, sehr nett und zugewandt, schildert der Arzt. „Sie müssen sich natürlich erst an mich gewöhnen.“ Vor allem als Nachfolger von „Riesendenkmal“ Orlowski. „Ich bin optimistisch.“

Dr. Keosun Sambo: Vom Sportwissenschaftler zum Arzt

Arzt ist Keosun Sambo „auf dem zweiten Bildungsweg“ geworden. Zunächst hat er Sportwissenschaften in Köln studiert und im Bereich Sporttherapie gearbeitet. Aber das reichte ihm nicht. „Mir gefällt es, wenn ich Menschen helfen kann, dass sie sich besser fühlen.“ Also ging Sambo zurück nach Kiel, um Medizin zu studieren. Seit 2010 hat er seine Zulassung als Arzt, Facharzt für Allgemeinmedizin ist Sambo seit 2018.

Die Entscheidung der Stadt Wahlstedt, die alte Hausarztpraxis von Holger Damaschke und Michael Orlowski in der Ostlandstraße zu übernehmen und ein kommunales MVZ zu gründen, scheint aufzugehen. Jahrelang hatten die beiden langjährigen Hausärzte erfolglos nach geeigneten Nachfolgern für ihre Praxis gesucht. In der Organisation als kommunales MVZ mit angestellten Ärzten gelang die Nachbesetzung mit jüngeren Ärzten binnen eines Jahres. Zuerst konnte Dimitar Krastev als neuer Arzt für das MVZ gewonnen werden, nun Sambo. Damit ist der Generationswechsel vollzogen.

MVZ mit angestellten Ärzten als Erfolgsrezept in Wahlstedt

Die Anstellung als Arzt war auch für Dr. Sambo ein entscheidender Faktor. „Dafür gab es für mich keine Alternative“, sagt der Mediziner. Steuererklärung, die Formalien mit der Kassenärztlichen Vereinigung, darum wolle er sich nicht kümmern. Für die Verwaltung der Praxis ist die Ärztegenossenschaft Nord zuständig, mit Stefan Wolfram als Geschäftsführer.

Drei Ärzte arbeiten am MVZ Wahlstedt. Neben Sambo und Krastev praktiziert Allgemeinmediziner Christoph Opiz in der Zweigpraxis in der Hans-Dall-Straße. In der Waldstraße soll ein Neubau für das städtische MVZ entstehen, für vier bis fünf Hausärzte, so Wolfram. Denn aktuell behandelt jeder der drei Ärzte etwa 1300 Patienten im Quartal. Im Gesamtdurchschnitt sind es 800 bis 900 Patienten pro Arzt. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung will sich die Stadt deshalb um einen vierten Arztsitz bemühen.

Fahrplan für den Neubau für MVZ Wahlstedt

Die Pläne für einen MVZ-Neubau sollen nun im April im Planungsausschuss der Stadt vorgestellt werden, sagt Wahlstedts Bürgermeister Matthias Bonse. Ein Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan werde dann voraussichtlich in der ersten Stadtvertretersitzung nach der Kommunalwahl im Juni gefasst. Danach könne der Investor Dr. Fank Intert loslegen und eine Baugenehmigung beantragen, skizziert Bonse das weitere Verfahren.

„Die Entscheidung für ein kommunales MVZ war eine gute“, sagt Bonse. Immer mehr Ärzte wollen lieber angestellt arbeiten. Er sei optimistisch, dass mit dem Modell die hausärztliche Versorgung der Stadt auch für die Zukunft gesichert werden kann. Schon jetzt sei man in Gesprächen mit weiteren Ärzten für das MVZ.