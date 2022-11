Vor ein paar Monaten sah es noch so aus, als würde der Laternenumzug in Bad Segeberg dieses Jahr ins Wasser fallen. Nun ist die Stadt eingesprungen – am 18. November findet das beliebte Laternelaufen wieder statt. Das sind die Programmpunkte der Herbstaktion.

