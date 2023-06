﻿Nach Vion-Aus: Sonac kann trotz Schlachthofschließung weiterarbeiten

Bad Bramstedt. Das Unternehmen Sonac betreibt in Bad Bramstedt als Pächter auf dem Gelände des Vion-Schlachthofes eine Produktionsstätte zur Tierblutverarbeitung. Vion hatte vor drei Wochen angekündigt, den Schlachtbetrieb in Bad Bramstedt einzustellen, die Tore des Schlachthofes endgültig zu schließen. Was bedeutet das für Sonac und seine 50 Beschäftigten? Das Unternehmen erklärte auf Anfrage unserer Redaktion, die Betriebsstätte in Bad Bramstedt arbeite zunächst unvermindert weiter.

Das Unternehmen gehört zum amerikanischen Konzern Darling Ingredients. Sonac verarbeitet bei der Schlachtung anfallendes Blutplasma und Fette weiter zu Grundstoffen, die in der Lebensmittel-, Tiernahrungs- und Futtermittelindustrie sowie für Düngemittel- und Pharmamärkte eingesetzt werden. Die Bad Bramstedter Produktionsstätte war ursprünglich aus dem Nordfleisch-Schlachthof am Bad Bramstedter Tegelbarg hervorgegangen, der schon seit den 1990er-Jahren dem holländischen Vion-Konzern gehört. „Sonac ist davon aber komplett unabhängig“, betont der Geschäftsführer der bei Osnabrück ansässigen Darling Ingredients Germany Holding GmbH, Erwin Werner.

Sonac in Bad Bramstedt: Nur Schweineblut von anderen Schlachthöfen wird verarbeitet

Das Unternehmen nutze nicht einmal das Blut, das auf dem Vion-Schlachthof anfalle. Dort werden ausschließlich Rinder geschlachtet. Sonac verarbeite aber Schweineblut, das per Tanklaster von anderen Schlachthöfen angeliefert werde. „Wir werden also ganz normal weiterarbeiten können, wenn der Schlachthof geschlossen wird“, sagt Werner. Es gebe lediglich einige Anlagen, die von beiden Unternehmen zurzeit gemeinsam genutzt werden.

Beispielsweise leitet Sonac sein Abwasser in eine Vorkläranlage, die Vion auf dem Schlachthof betreibt. Sie war gebaut worden, weil dem Fleischkonzern die Abwassergebühren in Bad Bramstedt zu hoch waren. Durch die Vorklärung wurden die Abwässer in eine günstigere Verschmutzungsklasse eingeordnet. Geschäftsführer Werner sieht aber auch darin kein Hindernis. „Wir können unser Abwasser auch direkt ins Klärwerk leiten“, sagte er.

Vion-Sprecher Thomas van Zuetphen erklärte, auch nach der Schlachthofschließung werden noch Mitarbeiter auf dem Gelände verbleiben, um die für den Sonac-Betrieb nötigen technischen Anlagen zu betreuen.

50 Mitarbeiter sind bei Sonac in Bad Bramstedt beschäftigt

Für die rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Fortbestand zunächst eine gute Nachricht. Wie dauerhaft der Betrieb in Bad Bramstedt aufrechterhalten werden kann, hängt aber auch von der Zukunft des Schlachthofgeländes ab. Van Zuetphen sagte, Sonac habe auf dem Vion-Gelände noch eine Bestandsgarantie von mindestens vier Jahren. Über die Zukunft des Schlachthofgrundstücks sei noch nicht entschieden worden. Die Stadt Bad Bramstedt hat ein Vorkaufsrecht. Ob sie davon Gebrauch machen wird, ist offen. Bürgermeisterin Verena Jeske sagte: „Wir werden in Kürze mit Vion über das Grundstück sprechen.“

Vion hatte vor drei Wochen angekündigt, seinen Betrieb in Bad Bramstedt wegen stark rückläufiger Schlachtzahlen einzustellen. 250 Mitarbeiter sind davon betroffen. Mit dem Betriebsrat wird zurzeit über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan verhandelt.

