﻿Nach der Kommunalwahl in SH: Wer wird Bürgermeister in Alveslohe?

Alveslohe. 20 Jahre lang war Peter Kroll vom Bürgerverein Alveslohe (BVA) Bürgermeister in Alveslohe. Der neuen Gemeindevertretung wird er auch künftig angehören, doch für das kommunale Spitzenamt in seinem Heimatort steht er nicht mehr zur Verfügung. Wer seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger wird, ist derzeit offen – und wird sich wohl auch erst bei der konstituierenden Sitzung am 13. Juni entscheiden.

Die Kommunalwahl in Alveslohe am 14. Mai endete mit einer faustdicken Überraschung. Die erst kurz vor dem Urnengang gegründete Wählergemeinschaft Gemeinsam für Alveslohe (GfA) mit ihrem Spitzenkandidaten Matthias Bornholdt landete einen grandiosen Erfolg, kam aus dem Stand auf 41,3 Prozent und belegt sieben Sitze in der neuen Gemeindevertretung.

Dahinter folgen die Grünen mit Spitzenkandidatin Regina Deilke, die auf 31,4 Prozent kamen, was einen Verlust von drei Prozentpunkten ausmacht. Das bedeutet für die Grünen fünf Sitze, einen weniger als vor fünf Jahren.

Kommunalwahl 2023: Bürgerverein Alveslohe verlor 12,9 Prozentpunkte und zwei Sitze

Großer Verlierer ist der BVA, für den es nur noch für 27,3 Prozent und fünf Sitze reichte. Das bedeutet 12,9 Prozentpunkte weniger und den Verlust von zwei Sitzen. Auf die Gründe für das Ergebnis angesprochen, sagt BVA-Vorsitzende Wendula Kluge: „Ich habe keine Glaskugel, wo ich das sehe.“

Noch-Bürgermeister Kroll vom BVA wird da konkreter: „Ich führe das darauf zurück, dass wir im Gegensatz zu den anderen keinen Bürgermeisterkandidaten oder eine -kandidatin präsentieren konnten. Das hat leider nicht geklappt.“ Die CDU, die vor fünf Jahren 25,4 Prozent und vier Sitze erreicht hatte, war bei dieser Wahl nicht angetreten, hatte nicht genügend Kandidaten gefunden.

Sollten Bornholdt und Regina Deilke das höchste Gemeindeamt in Alveslohe anstreben, wären sie jeweils auf die Hilfe der BVA-Fraktion angewiesen. Doch dort hält man sich mit Unterstützungsaussagen zurück. „Das muss dann bei der konstituierenden Sitzung im Juni jeder nach seinem Gewissen entscheiden“, sagt Wendula Kluge. So äußert sich auch Kroll und fügt hinzu: „Ich denke, das wird sehr spannend.“

Bornholdt stellte schon einmal klar, dass er mit Sicherheit für das Bürgermeisteramt kandidieren werde. „Auf jeden Fall, das ist doch bei unserem überragenden Wahlergebnis und dem großen Zuspruch aus der Bevölkerung selbstverständlich.“ Regina Deilke gibt zu, dass die Grünen sich ein etwas besseres Ergebnis erhofft hatten.

„Offenbar machen die Wähler nicht genug Unterschiede zwischen der grünen Politik auf Bundesebene und der Kommunalpolitik“, so Deilke. Das habe wohl geschadet. Ob sie gegen Matthias Bornholdt für das Bürgermeisteramt kandidiert, lässt sie noch offen. Man werde noch beraten, „und bis zum Wahltag am 13. Juni ist ja auch noch ein bisschen Zeit“.

Nach der Kommunalwahl 2023: Das ist die neue Alvesloher Gemeindevertretung

Der neuen Alvesloher Gemeindevertretung gehören an: Matthias Bornholdt, Jessica Steenbock, Meike Boldt, Tobias Heubeck, Andreas Schröder, Cornelia Schmidt, René Gumtz (alle GfA), Erika Wichmann, Regina Deilke, Michael Meier, Almut Busmann-Loock, Gerhard Wichmann (Grüne), Ralf Kluge, Birgit Bornholdt-Winter, Wibke Vonsien, Peter Kroll und Stefan Jörss (BVA).

