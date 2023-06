﻿Neue und alte Bürgermeister im Amt Itzstedt in Amt und Würden

Vier neue Bürgermeister und zwei altgediente wurden nach der Kommunalwahl jetzt in den Segeberger Dörfern des Amtes Itzstedt an die Spitze ihrer Gemeindevertretungen gewählt. Die CDU stellt die meisten der neuen Bürgermeister.

