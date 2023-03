﻿Nach drei Jahren wieder Eiersuchen mit dem THW im Freizeitpark

Bis 2019 war es eine beliebte Traditionsveranstaltung im Kaltenkirchener Freizeitpark: Ostereiersuchen mit dem Technischen Hilfswerk. Dieses Event soll nun wieder stattfinden. Am Ostersonnabend verwandelt sich der Park in eine bunte Festwiese für Familien – Osterfeuer inklusive.

So wie vor der Pandemie 2019 soll es auch dieses Jahr zu Ostern wieder aussehen im Freizeitpark: Die Familien warten gespannt auf die Eröffnung des Eiersuchfeldes.

Kaltenkirchen. Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause bringt das Technische Hilfswerk (THW) Kaltenkirchen den Osterhasen wieder in den Kaltenkirchener Freizeitpark. Am Ostersonnabend, 8. April, startet ab 16 Uhr in der Talsohle des Parks das große THW Familien-Osterfest. Wieder mit dabei: der Osterhase, der wieder etliche bunte Eier verstecken wird.

Neben der Hauptattraktion „Ostereiersuche“ baut das THW auch wieder eine Hüpfburg und eine Riesenrutsche auf. Außerdem gibt es Geschicklichkeitsspiele, eine Fahrzeugausstellung, Essensstände und ein großes Osterfeuer.

Alle Aktionen sind kostenlos – auch die Ostereiersuche

Highlight ist und bleibt natürlich die Ostereiersuche: Auf dem „Eiersuchfeld“ hat der Osterhase viele Überraschungen versteckt, die darauf warten, von den Kindern gefunden zu werden. Und sollte ein Kind kein Glück bei der Suche haben, wartet der Osterhase, um persönlich kleine Geschenke zu verteilen.

Alle Aktivitäten sind kostenfrei, auch die Ostereiersuche. Essen, Getränke und Süßigkeiten werden zu familienfreundlichen Preisen angeboten. Alle Einnahmen kommen der THW-Helfervereinigung Kaltenkirchen zugute, die Aktivitäten der THW-Jugend Kaltenkirchen sowie die Beschaffung von Materialien für die Kaltenkirchener Einsatzkräfte unterstützt. So fördert sie beispielsweise in diesem Jahr auch die Fahrt der THW-Jugend zum Landesjugendzeltlager nach Wismar.