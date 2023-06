Polizeieinsatz in Norderstedt: Schule nach Drohung geräumt

Norderstedt. Die Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe in der Moorbekstraße in Norderstedt ist am späten Dienstagvormittag durch die Polizei geräumt und durchsucht worden. Zuvor sei telefonisch eine Straftat angedroht worden, teilte die Polizei mit. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung habe es nicht gegeben. Nun werde gegen einen 13-Jährigen ermittelt.

Nach dem Anruf um kurz nach 11 Uhr alarmierte die Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe demnach die Polizei in Norderstedt. Daraufhin seien Einsatzkräfte zur Schule geeilt. „Konkrete Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung haben sich bislang nicht ergeben“, teilte Lars Brockmann am Nachmittag mit.

Gegen einen 13-Jährigen wird dennoch ermittelt. Er muss mit einem Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten rechnen.

Hinweis: In einer ersten Meldung war von einem 12-Jährigen die Rede. Die Polizei hat die Angabe nachträglich korrigiert.

