﻿Nach Feuer: Kirche Leezen zur Weihnachtszeit wieder geöffnet

Lange war unklar, ob die Kirche in Leezen rechtzeitig zu Weihnachten wieder benutzbar sein würde. Nach einem Feuer hatte sich im gesamten Gebäude ein giftiger Rußschleier verteilt. Doch die Sanierung läuft nun schneller als gedacht. Wann es in der Kirche wieder losgeht – und wie.

Leezen. Weihnachten in der Kirche Leezen ist gerettet. Nach einem Feuer ist die Kirche in Leezen bereits seit Mitte Juli geschlossen. Giftiger Ruß hatte sich auf sämtlichen Oberflächen im Gebäude verteilt. Die Schäden können nun doch schneller als befürchtet behoben werden. Pastorin Anett Penner ist erleichtert: "Es wird das erste Weihnachten seit 2019 in der Kirche." Zumindest, wenn die Corona-Pandemie nicht doch wieder dazwischenfunkt. Schon bald beginnen die Proben für das Weihnachtsspiel in der Kirche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitte August war das noch nicht absehbar gewesen. Damals war Pastorin Anett Penner noch davon ausgegangen, dass sämtliche Wände in der Kirche nicht nur gesäubert, sondern auch neu gestrichen werden müssen. „Ein neuer Anstrich war zum Glück nicht notwendig“, ist Penner erleichtert. Dadurch hat sich die Zeit für die Schadenssanierung nach dem Feuer um mehrere Wochen verkürzt.

Kirche Leezen wird nach Feuer von Ruß befreit

Am 18. Juli hatten Unbekannte hinter dem Altar eine Kiste mit Kerzen in Brand gesteckt. Stundenlang muss der Brand geschwelt haben bis er abends von Touristen entdeckt wurde. Das ganze Kirchenschiff sei mit dichtem, schwarzen Rauch gefüllt gewesen, erinnert sich Penner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kirche Leezen nach Feuer bald wieder geöffnet. Die Brandstelle hinter dem Altar ist inzwischen behoben, Pastorin Anett Penner freut sich auf die Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit. © Quelle: Nadine Materne

Die ruinierten Polster der Kirchenbänke wurden inzwischen entfernt, neue sind bestellt, berichtet Anett Penner. Auch alle sonstigen losen Gegenstände bis zum Gesangsbuch mussten aus der Kirche genommen werden. Die Versicherung übernimmt die Kosten für die Brandsanierung.

Die Wände im Innern der Kirche wurden inzwischen gesäubert. Mit einer Art Staubsauger wurde der Rußschleier entfernt, erzählt Penner. Dieser war Grund für die monatelange Sperrung der Kirche verantwortlich, niemand durfte sich längere Zeit in dem Gebäude aufhalten. Ein neuer Anstrich ist nach der Reinigung aber wider Erwarten nicht notwendig. „Das hätte mehrere Wochen gedauert“, ist Penner erleichtert.

Restaurator reinigt Altar und Kunstgegenstände in Leezen

Inzwischen ist Restaurator Peter von Gradolewski in der Kirche bei der Arbeit, um die Kunstwerke und den Altar aus dem 16. Jahrhundert vom Ruß zu befreien. Auf den Sitzbänken hat er sich ein provisorisches Gerüst unter dem Kruzifix-Ensemble gebaut. Mit Wasser und Wattestäbchen säubert er die Skulpturen. Die Maloberfläche der Figuren sei gut geschlossen, das erleichtere die Arbeit, erklärt der Restaurator.

Der dünne Rußschleier ist nicht sehr offensichtlich, doch die weiße Watte färbt sich beim Putzen schnell grau und landet im Mülleimer, bevor Gradolewski ein neues Wattestäbchen dreht. Würde der Ruß nicht entfernt, schade das den Kunstwerken: „Jede Schmutzanhaftung zieht Wasser an“, erklärt Gradolewski. Dann bildet sich Schimmel, der die Malschicht angreift und irgendwann auch das Material darunter. In dieser Woche wird der Restaurator in der Leezener Kirche voraussichtlich fertig werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dann kommt noch der Orgelbauer“, erklärt Pastorin Penner. Die Orgel wird dafür auseinandergebaut, die Einzelteile gereinigt und wieder zusammengesetzt. Das dauere etwa zwei Wochen. Dann könne die Kirche wieder genutzt werden.

Proben für Weihnachtsspiel ab 16. November in Kirche Leezen

„Wir haben schon mutig zur Spielprobe eingeladen“, sagt Penner. Am Mittwoch, 16. November, 16 Uhr geht es los. Jeder, der mitmachen will, kann zur Probe kommen. Das Weihnachtsspiel wird dann an Heiligabend zum Familiengottesdienst um 16 Uhr aufgeführt.

Wegen der Corona-Pandemie hat es seit 2019 keinen großen Weihnachtsgottesdienst mehr gegeben. Dieses Jahr soll das endlich wieder möglich sein. Dass die Kirche nun doch rechtzeitig zur Adventszeit wieder nutzbar sein wird, sei eine „Riesenerleichterung“. Wegen der Kirchenschließung wurden alle Gottesdienste in Leezen in die deutlich kleinere Kapelle verlegt. Für Weihnachten mit traditionell großem Besuchsaufkommen hätte das eine Serie von fünf bis sechs Gottesdiensten bedeutet, verdeutlicht Pastorin Anett Penner.

Wenn es klappt, soll schon die Adventsmusik am 2. Adventssonntag, 4. Dezember, 17 Uhr in der wiedereröffneten Kirche gefeiert werden, hofft Penner.