Nach Feuer mit zwei Toten in Pronstorf: Ein Ort trauert

Der Schock sitzt tief in Pronstorf. Zwei Bewohner waren am Sonnabend bei einem Großbrand im Ortsteil Wulfsfelde gestorben. Mehrere Familien sind obdachlos. In der Gemeinde hilft man einander. Zur Linderung der finanziellen Not wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Zwei Menschen starben beim Großbrand am Sonnabendmorgen in Wulfsfelde, Pronstorf. Die Brandstelle ist beschlagnahmt, die Brandursache ist noch immer unklar.

Pronstorf-Wulfsfelde. "Ein Albtraum ist das", sagt eine ältere Nachbarin beim Anblick der Brandruine in Wulfsfelde in der Gemeinde Pronstorf. Das alte Bauernhaus mit fünf Wohnparteien ist am Sonnabend in den frühen Morgenstunden abgebrannt. Ein Kleinkind (3) und eine Jugendliche (17) sind bei dem Feuer gestorben. Das Mädchen hätte am Dienstag ihren 18. Geburtstag gefeiert. Die Schwester (12) und die Mutter der Kinder haben überlebt.

Zwölf weitere Menschen haben ihr Zuhause bei dem Brand verloren. Die Betroffenheit in Pronstorf ist groß, die Hilfe aber auch. Um die finanzielle Not der betroffenen Familien zu lindern, hat der Förderverein der Kirche nun ein Spendenkonto eingerichtet.

Großbrand in Pronstorf mit zwei Toten: Brandursache weiter unklar

Das ehemalige Bauernhaus ist von einem Bauzaun umgeben, die Brandstelle von der Polizei beschlagnahmt. Noch laufen die Ermittlungen zur Brandursache.

Drei Kerzen stehen vor dem Zaun in Gedenken an die Toten. Eine Tür im Erdgeschoss ist geöffnet, im Flur stehen noch Schuhe der Bewohner. Im Obergeschoss ist ein Kinderbett zu sehen im offenen Fenster. Was vom Dachgeschoss noch übrig ist, liegt in Schutt und Asche neben dem Haus an der Dorfstraße. Das Haus ist nach Polizeiangaben einsturzgefährdet. Stundenlang waren am Wochenende über 150 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer zu löschen, die Opfer zu betreuen.

Kerzen wurden aufgestellt für die Opfer des Großbrandes am Wochenende in Wulfsfelde, Gemeinde Pronstorf. Eine 17-Jährige und ihr dreijähriger Halbbruder starben. © Quelle: Nadine Materne

Am Sonnabend war zunächst davon die Rede gewesen, dass die Mutter mit ihren Kindern aus dem Dachgeschoss gerettet werden konnte. "Da wurde niemand gerettet", ist eine ältere Anwohnerin verärgert über entsprechende Berichte. Das zwölfjährige Mädchen sei aus einem Fenster geklettert und wurde von Nachbarn gerettet. Die 17-Jährige sei bereits bei dem Brand gestorben. Ihr dreijähriger Halbbruder starb wenig später im Krankenhaus. Die Schilderung bestätigt Polizeisprecher Lars Brockmann auf Nachfrage am Montag. Die Jugendliche hätte am Dienstag ihren 18. Geburtstag gefeiert.

Man habe erst die Angehörigen informieren wollen, erklärt Brockmann die Zurückhaltung der Einsatzkräfte gegenüber der Öffentlichkeit. „Den Vater des Dreijährigen haben wir immer noch nicht erreicht“, so Brockmann am Montagmittag. Die Mutter und ihre zwölfjährige Tochter seien inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Hilfe und Anteilnahme für Opfer des Großbrandes in Wulfsfelde

Insgesamt 16 Menschen hatten in dem großen, alten Bauernhaus gelebt. Die meisten konnten sich selbst retten. Aber sie haben ihr Zuhause verloren. Die Überlebenden sind zwischenzeitlich bei Verwandten, Freunden und in Ferienwohnungen untergekommen, hatte Bürgermeisterin Bettina Albert nach dem Feuer berichtet. Die Hilfe im Ort läuft gut, verschiedene Spendenaufrufe wurden im Ort gestartet, um denjenigen zu helfen, die sämtliches Hab und Gut verloren haben.

Auch Barbara Wallin vom Hof Vierlande in Pronstorf will helfen. Der Großbrand, nur wenige 100 Meter vom Pferdehof entfernt, erinnert sie an das Großfeuer vor sieben Jahren auf dem eigenen Hof. Der Stall brannte ab, elf Pferde starben damals. Menschen kamen beim Feuer 2016 nicht zu Schaden, trotzdem kommen die Erinnerungen immer wieder hoch. Auch jetzt. Obwohl das Wohnhaus damals nicht betroffen war, traue sie sich nicht mehr im Obergeschoss zu schlafen. „Ich möchte mir nicht vorstellen, wie sich die Mutter im Innern fühlt“, sagt Wallin.

Barbara Wallin ist wie viele Pronstorfer erschüttert über den Großbrand im Ort und möchte helfen. © Quelle: Nadine Materne

Auch die anderen Familien dürften nicht vergessen werden, die kein Zuhause mehr haben, sagt Wallin. Neben der Zwölfjährigen hätten weitere Kinder in dem abgebrannten Haus gelebt. Innerhalb der Gemeinde wurden Sachspenden organisiert, um die Betroffenen mit dem Notwendigsten zu versorgen. Wallin weiß aus eigener Erfahrung nach dem Großbrand 2016: „Man braucht vor allem Geld. Die Menschen haben nichts mehr.“ Fast ein Jahr habe es damals gedauert, bis die Versicherung den Schaden übernommen habe, erinnert sich Wallin. Vor allem bräuchten die Familien neue Wohnungen, am besten noch vor Weihnachten. „Ich hoffe auf ein Wunder“, sagt Wallin.

Der Pastor war auch als Feuerwehrmann im Einsatz

Die Betroffenheit im Ort sei groß, sagt Pastor Peter Lübbert in Pronstorf. In jedem Gespräch gehe es derzeit um das Feuer und die Opfer. Wenn jemand seelischen Beistand brauche, sei er ansprechbar, so Lübbert. Als Feuerwehrmann war er bei dem Großbrand am Sonnabend noch selbst im Einsatz gewesen und ebenfalls tief betroffen. Wie alle, die dabei gewesen waren. Am Sonntag wurde er bei einem Trauergottesdienst noch von Propst Daniel Havemann vertreten. „Jetzt bin ich wieder als Pastor im Einsatz“, sagt Lübbert. „Wir verarbeiten das nun alle gemeinsam.“

Kirchengemeinde Pronstorf sammelt Spenden für Brandopfer

Um die finanzielle Not der Betroffenen des Großbrandes in Wulfsfelde zu lindern, sammelt der Förderkreis Vicelinkirche der Kirchengemeinde Pronstorf nun Geldspenden. Förderkreis-Vorsitzende Antje Gräfin Rantzau hat am Montag einen Aufruf gestartet. "Wir sind alle sehr betroffen", sagt Rantzau. "Das seelische Leid kann man nicht mehr lindern." Aber die finanzielle Not.

Wer helfen will und kann, spendet mit dem Stichwort "Brand Wulfsfelde" an den Förderkreis Vicelinkirche Pronstorf an das Konto mit der IBAN: DE07 2305 1030 0096 0017 38 bei der Sparkasse. Die E-Mail für Spenden über den Dienst Paypal lautet: info@foerderkreis-pronstorf.de