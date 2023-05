65 Jahre lang betrieb die Familie Wendt in Alveslohe ein Seniorenheim, bevor sie der Fachkräftemangel in der Pflege und die Auswirkungen der Corona-Pandemie 2022 zur Schließung zwang. Mit verändertem Konzept wagen Christa Wendt und ihre Mutter Brigitte jetzt einen kleinen Neuanfang.

Alveslohe. Idyllisch in einer weitläufigen, schönen Gartenlandschaft mit einem Teich liegt der große Gebäudekomplex an der Lohestraße in Alveslohe. Bis Mitte vergangenen Jahres herrschte auf dem Alvesloherhof ein reges Treiben, denn dort betrieben Christa Wendt und ihre Mutter Brigitte ein Seniorenheim. Doch dann war Schluss. Nun beginnt auf dem Alvesloherhof aber ein neues Kapitel, dort kehrt wieder Leben ein.