Der große Schreck ist überwunden, Arved Fuchs wieder gesund: Nach einer Not-Operation Ende Juli auf Island hat sich der Bad Bramstedter Polarforscher drei Wochen lang zu Hause erholt. Am Freitag wird er nach Island fliegen und seine Expedition „Ocean Change 2022“ fortsetzen. Einige Ziele müssen aus Zeitgründen jedoch ausgelassen werden.

Bad Bramstedt. Arved Fuchs ist wieder gesund. Das ist nicht nur für den 69-Jährigen eine gute Nachricht, sondern auch für sein Team, das mit ihm am Freitag bereits wieder an Bord der Dagmar Aaen gehen wird. Nach einer dreiwöchigen Erholungspause zu Hause in Bad Bramstedt will der Polarforscher seine Expedition „Ocean Change 2022“ fotrsetzen, bei der Fuchs und ein Team aus Wissenschaftlern Daten über die Auswirkungen des Klimawandels auf das Meer sammeln.

"Ich fühle mich fit und ausgeruht und freue mich darauf, die Expedition mit meinem Team fortzusetzen", sagt Fuchs. Auch aus ärztlicher Sicht gebe es keine Bedenken. Der 69-Jährige musste am 23. Juli auf Island wegen schwerer Koliken und Darmblutungen notoperiert werden. Sein Schiff befand sich zu diesem Zeitpunkt im isländischen Hafen Húsavik, sodass der Bad Bramstedter sofort ins Krankenhaus nach Akureyri, der zweitgrößten Stadt Islands, gebracht werden konnte. Auf hoher See hätte seine Erkrankung schlimm enden können. Kurze Zeit später wurde Fuchs mit einem Flugzeug der Deutschen Luftrettung nach Hamburg zurückgebracht. Im UKSH in Kiel ist er dann mehrere Tage weiter stationär behandelt worden.