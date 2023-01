﻿Nach Rücktritt: Ralph Baum wird neuer Stadtverordneter für die SPD

Am 2. Januar verließ Dr. Manfred Spies die Bad Bramstedter SPD-Fraktion – aus politischen Gründen. Nun hat die Fraktion mit Ralph Baum einen Nachfolger gefunden. Er rückt in der Liste nach. Beinahe wäre er schon 2018 Stadtverordneter geworden.

Bad Bramstedt. Ralph Baum, langjähriger SPD-Kommunalpolitiker und Konzernbetriebsratsvorsitzender des Klinikums Bad Bramstedt, wird für den kürzlich zurück getretenen SPD-Vertreter Dr. Manfred Spies in die Stadtverordnetenversammlung einziehen.

Spies war am 2. Januar mit sofortiger Wirkung aus der SPD-Fraktion aus rein politischen Gründen ausgetreten. Der 65-Jährige erklärte: Die SPD-Fraktion habe den kritischen Blick verloren und entscheide hauptsächlich im Sinne der Bürgermeisterin.

Bei der Kommunalwahl 2018 stand Ralph Baum auf Platz acht der Liste der SPD und wäre beinahe schon 2018 regulärer Stadtverordneter geworden. Da die SPD drei Direktmandate gewann, kam die Liste nicht mehr voll zum Tragen. Doch kurz vor der Kommunalwahl 2023, bei der auch Ralph Baum wieder für die SPD antreten wird, rückt er nun in dieses Gremium nach.

Ralph Baum war bisher bürgerliches Mitglied im Bauausschuss

Als stellvertretender Vorsitzender des Bauausschusses, in dem er schon seit zehn Jahren bürgerliches Mitglied ist, habe er gezeigt, dass er die kommunalpolitische Arbeit sehr gut kenne und beherrsche, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Das ist jetzt nach fast fünf Jahren der erste Wechsel für die SPD in dieser Legislaturperiode in der Stadtverordnetenversammlung und zeigt, wie stabil und kontinuierlich in unserer Fraktion gearbeitet wird“, sagt Fraktionsvorsitzende Karin Steffen. Auch bei schwierigen Themen finde die Fraktion im gemeinsamen Gespräch fast immer eine Meinung, die von der gesamten Fraktion getragen werde. „Ich kenne Ralph Baum als ehrlichen und vor allem sehr sachorientierten Menschen mit dem Herz am rechten Fleck“, so Steffen.