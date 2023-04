﻿Nach Stopp für Auenland-Bebauung: Entscheiden nun die Bürger?

Die einstweilige Anordnung des Verwaltungsgerichts zum Bürgerbegehren der Auenland-Initiative hat in der Kommunalpolitik zu neuen Überlegungen geführt. Möglicherweise wird es dazu doch einen Bürgerentscheid geben, dann aber von der Politik angesetzt. Wie lange aber der Investor noch bei der Stange bleibt, ist fraglich.

Bad Bramstedt. Die einstweilige Anordnung des Verwaltungsgerichts gegen die Stadt Bad Bramstedt, alle Planungen zum Auenlandquartier zunächst zu stoppen, hat zu neuen Überlegungen in der Kommunalpolitik geführt. Möglicherweise kommt es doch zu einem Bürgerentscheid, den auch das Gericht in seiner Begründung für rechtens erklärt. Der Schaden für die Stadt ist nämlich immens, da der Kaufpreis für das Grundstück an der Segeberger Straße ausbleibt, die Stadt auf die acht Millionen Euro aber dringend angewiesen ist.

Das Verwaltungsgericht hatte in der Stadt einen Planungsstopp für das geplante Wohnquartier Auenland verordnet, der so lange gilt, bis das Gericht in der Hauptsache entschieden hat, längstens jedoch bis zum 24. September 2024. Mit der Deutschen Habitat war vertraglich vereinbart worden, dass der Kaufpreis von acht Millionen Euro erst dann fließt, wenn es einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt.

Davon ist die Stadt nun aber weit entfernt. Sollte die Sperre tatsächlich bis zum September 2024 bestehen bleiben, würde ein rechtskräftiger Bebauungsplan frühstens ein Jahr später vorliegen. Und auch dagegen will die Bürgerinitiative erneut mit einem Bürgerbegehren vorgehen. Die bange Frage, die die Stadtverantwortlichen umtreibt, ist: Wie lange bleibt die Deutsche Habitat an Bord?

Deutsche Habitat lässt Gerichtsentscheid prüfen

Unternehmenssprecher Matthias Onken: „Es ist verfrüht, aus dem Urteil Schlüsse zu ziehen.“ Die einstweilige Anordnung sei keine Entscheidung in der Hauptsache. „Außerdem sagt das Gericht nichts zu der neuen Planung.“ Die sieht nur noch ein halb so großes Wohngebiet vor. Zunächst würden jetzt die Juristen der Deutschen Habitat den Richterspruch bewerten.

Um die Planungen doch noch zügig beginnen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten, allerdings mit unsicherem Ausgang. Die Stadt kann Rechtsmittel gegen die Anordnung einlegen, in der Hoffnung, dass andere Richter zu einer anderen Entscheidung kommen. Die andere: einen Bürgerentscheid per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung festzusetzen. Auf diese Möglichkeit hat auch das Verwaltungsgericht ausdrücklich hingewiesen.

Geht der Entscheid zugunsten der Bürgerinitiative aus, würde eine zweijährige Planungs- und Bausperre für das Gebiet an der Segeberger Straße gelten. Das wäre dann auch nur ein halbes Jahr länger, als die vom Gericht verordnete Sperre. Sollte es aber eine Mehrheit zugunsten des Wohnquartiers geben, könnten die Planungen unverzüglich wieder anlaufen.

Ina Koppelin (FDP) sagte: „Ich hatte ja von vornherein vorgeschlagen, die Bürger über das Auenland-Quartier abstimmen zu lassen.“ Sie habe das aber nicht weiter verfolgt, weil von den anderen Parteien keine Unterstützung kam. Sie könne sich aber nach wie vor einen Bürgerentscheid vorstellen.

SPD: Ohne Grundstücksverkauf vieles nicht mehr möglich

Auch die Bad Bramstedter SPD erwägt, einen Bürgerentscheid für ein neues Baugebiet an der Segeberger Straße von der Stadt durchführen zu lassen, will sich darüber aber mit den anderen Fraktionen abstimmen. SPD-Sprecher Jan-Uwe Schadendorf will „so schnell wie möglich den Stillstand überwinden. Wenn der Kaufpreis nicht fließt, brauchen wir einen Kassensturz. Dann können wir uns die anderen großen Projekte wie die Erweiterung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule und den Neubau des Feuerwehrhauses und der Kitas wahrscheinlich nicht mehr leisten.“

Ähnlich sieht es auch Bürgermeisterin Verena Jeske. Ein Bürgerentscheid könnte eine Möglichkeit zu einer raschen Lösung sein. Sorgen bereitet auch ihr die Finanzlage, nicht nur wegen des ausbleibenden Kaufpreises. Ohne neuen Wohnraum könne sich die Stadt nicht weiterentwickeln, keine neuen Unternehmen nach Bad Bramstedt holen und damit auch die Steuereinnahmen nicht verbessern.

Gilbert Sieckmann-Joucken (Grüne) sagte, seine Partei habe sich zu einem Bürgerentscheid noch keine Meinung gebildet. „Das Gericht hat ja in der Hauptsache noch gar nicht entschieden und damit auch nicht die neuen Pläne der Deutschen Habitat gewürdigt.“

Nur die CDU begrüßt die Anordnung der Richter. „Ich freue mich für die Bürgerinitiative“, sagte Fraktionssprecher Volker Wrage. Wie die BI ist auch er der Meinung, an der Segeberger Straße sollte überhaupt nicht gebaut werden. Es gebe andere Möglichkeiten, am Fuhlendorfer Weg und am Großenasper Weg besitze die Stadt Bauland.